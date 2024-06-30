РосЗМі: уночі безпілотники атакували Новолипецький металургійний комбінат

Роботу двох кисневих блоків на Новолипецькому металургійному комбінаті зупинили.

Уночі 30 червня безпілотники атакували Новолипецький металургійний комбінат у Росії.

Про це повідомляють у Telegram-каналі Baza.

Повідомляється, що атака на завод розпочалася о другій годині ночі та тривала понад годину. Загалом за цей час на території комбінату впали і вибухнули 7 БПЛА.

Відомо, що один із безпілотників впав та пошкодив установку розділення кисню. Ще чотири БпЛА намагалися атакувати будівлю кисневої станції.

Роботу двох кисневих блоків на Новолипецькому металургійному комбінаті після атаки БПЛА зупинено. Зруйновано будівлю кисневої станції.

Один із безпілотників також пошкодив гараж. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Раніше повідомлялося, що у міноборони РФ заявили про атаку майже 40 безпілотників по шістьох областях Росії.