Росіяни атакували Нікопольщину дронами

Російська армія вранці вдарила з артилерії і атакувала дронами по Нікопольському району. Під ворожими обстрілами опинилися Покровська і Марганецька громади.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Ворог вчора ввечері вдарив дроном-камікадзе по Мирівській громаді, що на Нікопольщині. Також атаки ворожого дрона зазнав Нікополь. Там пошкоджені приватний будинок і господарська споруда.
"Після нічного затишшя, вранці ворог знову вгатив по району. Дроном-камікадзе поцілив по Покровській громаді. Артилерією – по Марганецькій. Там виникла пожежа", — розповів очільник ОВА.
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