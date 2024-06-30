Росіяни атакували Нікопольщину дронами

Під обстрілами опинилися Покровська і Марганецька громади.

Російська армія вранці вдарила з артилерії і атакувала дронами по Нікопольському району. Під ворожими обстрілами опинилися Покровська і Марганецька громади.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Ворог вчора ввечері вдарив дроном-камікадзе по Мирівській громаді, що на Нікопольщині. Також атаки ворожого дрона зазнав Нікополь. Там пошкоджені приватний будинок і господарська споруда.

"Після нічного затишшя, вранці ворог знову вгатив по району. Дроном-камікадзе поцілив по Покровській громаді. Артилерією – по Марганецькій. Там виникла пожежа", — розповів очільник ОВА.