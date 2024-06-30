Парламентська асамблея ОБСЄ визнала дії Росії геноцидом українського народу

Також ПА ОБСЕ визнає необхідність деколонізації Росії як "необхідну передумову для встановлення міцного миру".

Парламентська асамблея ОБСЄ ухвалила резолюцію з визнанням дій Росії геноцидом українського народу та необхідністю деколонізації РФ.

Про це повідомляє член парламентської делегації Павло Фролов у Telegram

"У день відкриття літньої сесії в Бухаресті ПА ОБСЄ ухвалила резолюцію із засудженням 10-річної збройної агресії РФ проти України, якою визнала дії воєнно-політичного керівництва РФ та її збройних сил під час повномасштабного вторгнення геноцидом українського народу", — пише Фролов.

За його словами, резолюція визначає деколонізацію РФ "необхідною передумовою для встановлення міцного миру".

Головні тези резолюції:

заклик усіх 53 країн-учасниць ОБСЄ докладати зусиль для деокупації Криму та усіх окупованих територій України шляхом підтримки Формули миру та Кримської платформи;

заклик держав ОБСЄ створити Спеціальний трибунал для притягнення до відповідальності рф за злочини, скоєні в ході агресивної війни проти України, провести на міжнародному та національному рівнях розслідування масових звірств, вбивств, тортур, зґвалтувань армії РФ;

підкреслюється необхідність швидкого запуску механізму використання заморожених російських активів на користь України, країнам ОБСЄ пропонується приєднуватись до Угоди про Міжнародний

Реєстр збитків, завданих Україні агресією РФ;

президентські вибори 2024 року в РФ визнаються підтасованими та такими, що підривають легітимность усієї виборчої системи РФ;

підтримка створення Міжнародної коаліції з повернення українських дітей, а також забезпечення звільнення українських військовополонених та цивільних осіб;

заклик заборонити імпорт російського зрідженого газу до Євросоюзу, реекспорт та транзит через порти ЄС.

Комітет культури Парламентської асамблеї Ради Європи ПАРЄ визнав стирання української культурної ідентичності інструментом війни РФ проти України та елементом політики геноциду, спрямованої на знищення української нації.