Рятувальники ліквідували наслідки ворожого удару по місту Вільнянськ Запорізької області, повідомляє ДСНС.

О 19:46 надзвичайники ліквідували загоряння будівель і автівок на місці ворожих ударів у місті Вільнянськ. Гасіння відбувалося в двох місцях одночасно: двоповерхової будівлі і прибудови, крім того, поряд розташованих автівок, на площі 300 кв.м та двох одноповерхових будівель на площі 150 кв.м. Пошуково-рятувальні роботи завершено.

Попередньо, загинуло 7 людей, з них - 2 дітей та 31 особа, з них 8 дітей, травмовано.

На місці працювали правоохоронці, медики, парамедики та співробітники Загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України.

На ліквідацію наслідків обстрілу від ГУ ДСНС задіяли 50 рятувальників та 9 одиниць техніки.