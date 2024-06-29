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Рятувальники ліквідували наслідки удару по Вільнянську на Запоріжжі: загинуло 7 людей, 31 особа травмована

Серед загиблих - 2 дітей. Серед травмованих - 8 дітей.

Рятувальники ліквідували наслідки удару по Вільнянську на Запоріжжі: загинуло 7 людей, 31 особа травмована
Вільнянськ, Запорізька область, 29 червня 2024
Фото: ДСНС

Рятувальники ліквідували наслідки ворожого удару по місту Вільнянськ Запорізької області, повідомляє ДСНС. 

О 19:46 надзвичайники ліквідували загоряння будівель і автівок на місці ворожих ударів у місті Вільнянськ. Гасіння відбувалося в двох місцях одночасно: двоповерхової будівлі і прибудови, крім того, поряд розташованих автівок, на площі 300 кв.м та двох одноповерхових будівель на площі 150 кв.м. Пошуково-рятувальні роботи завершено. 

Попередньо, загинуло 7 людей, з них - 2 дітей та 31 особа, з них 8 дітей, травмовано. 

На місці працювали правоохоронці, медики, парамедики та співробітники Загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України. 

На ліквідацію наслідків обстрілу від ГУ ДСНС задіяли 50 рятувальників та 9 одиниць техніки.

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