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За добу Сили оборони ліквідували 1140 окупантів, 7 танків і понад 50 артилерійських систем ворога

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько  542 700 військових.

За добу Сили оборони ліквідували 1140 окупантів, 7 танків і понад 50 артилерійських систем ворога
Фото: скріншот відео

За добу бійці Сил оборони України ліквідували ще 1140 російських окупантів, 7 ворожих танків і 53 артилерійські системи. 

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.06.24 орієнтовно склали:

втрати противника станом на 30 червня
Фото: Генштаб ЗСУ
втрати противника станом на 30 червня

  • особового складу  ‒ близько  542700 (+1140) осіб,
  • танків ‒ 8080 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15524 (+19) од,
  • артилерійських систем – 14533 (+53) од,
  • РСЗВ – 1110 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 873 (+2) од,
  • літаків – 360 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11584 (+46),
  • крилаті ракети ‒ 2331 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 19643 (+75) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2448 (+12)

Дані уточнюються

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