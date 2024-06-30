За добу Сили оборони ліквідували 1140 окупантів, 7 танків і понад 50 артилерійських систем ворога

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.06.24 орієнтовно склали:

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За добу бійці Сил оборони України ліквідували ще 1140 російських окупантів, 7 ворожих танків і 53 артилерійські системи.

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 542 700 військових.

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