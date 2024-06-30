Нелегальна "подорож" коштувала для кожного від 3 до 12 тисяч доларів.

Прикордонники Мукачівського загону зупинили на кордоні з Угорщиною мікроавтобус із 17 чоловіками, які намагалися незаконно перетнути держкордон.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Державної прикордонної служби.

Під час прихованого патрулювання кордону прикордонний наряд відділу "Лужанка" помітив мікроавтобус "Фольксваген", який прямував до кордону.

"За 200 метрів до держрубежу авто зупинили. У ньому перебували 17 чоловіків із семи областей України – Київської, Львівської, Одеської, Харківської, Тернопільської, Івано-Франківської та Закарпатської. Усі вони були об’єднані однією метою – незаконно потрапити в Угорщину", – ідеться у повідомленні.

За даними прикордонників, кожен з чоловіків мав віддати від 3 до 12 тисяч доларів організаторам такої поїздки.