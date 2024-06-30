Армія РФ вбила 554 українських дітей

Лише у Вільняську внаслідок ракетної атаки РФ загинули дві дівчинки 10 та 17 років і 15-річний хлопець, поранення різного ступеня тяжкості отримали восьмеро дітей віком 14-15 років.

Російська армія від початку повномасштабного вторгнення вбила в Україні 554 дитини, ще 1419 дітей зазнали поранень.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Більше ніж 1973 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. Станом на ранок 30 червня 2024 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 554 дитини загинули та понад 1419 отримали поранення різного ступеня тяжкості", — ідеться і повідомленні.

Найбільше постраждали діти у Донецькій області — 550, Харківській — 399, Херсонській — 154, Дніпропетровській — 152, Київській — 130 та Запорізькій — 119.

Протягом доби 29 червня внаслідок ворожого обстрілу міста Вільнянськ Запорізької області постраждали 11 дітей. Загинули дві дівчинки 10 та 17 років і 15-річний хлопець, поранення різного ступеня тяжкості отримали восьмеро дітей віком 14-15 років.