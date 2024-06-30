Головне за ніч та ранок неділі, 30 червня: жалоба у Вільнянську, обстріли інфраструктури, резолюція Парламентської асамблеї ОБСЄ

У Вільнянську Запорізької області оголошено день жалоби. Напередодні внаслідок ракетної атаки по місту загинуло семеро людей.

За повідомленням поліції Запорізької області, станом на 09:30: внаслідок обстрілу Вільнянська 29 червня постраждали 43 особи, з них осіб 7 загинули (3 чоловіків, 1 жінка та 3 дітей). Травмовані 36 осіб, серед яких 9 дітей.

Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1140 окупантів, 7 танків і понад 50 артилерійських систем ворога.

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 542 700 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

Російська армія за минулу добу вбила 8 цивільних у Донецькій області, 14 мирних жилетів зазнали поранень.

"За 29 червня росіяни вбили 8 жителів Донеччини: 3 у Зарічному, 1 у Нью-Йорку, Курахівці, Костянтинівці, Північному і Слов'янську. Ще 14 людей в області за добу дістали поранення", — повідомив очільник Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філашкін.

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині - 2041 загиблий і 5195 поранений, і це без урахування Маріуполя та Волновахи.

Російська армія також продовжує терор міста Селидове Донецької області: цього разу під обстріл потрапила місцева шахта.

Минулої доби російські війська обстріляли територію 8 областей України, повідомляє Міноборони з посиланням на дані Ситуаційного центру.

"Загалом з різних видів озброєння – міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, ЗРК, тактична авіація – були атаковані 106 населених пунктів та 181 об’єкт інфраструктури.", — йдеться в повідомленні.

Є загиблі та поранені серед цивільних, кількість жертв уточнюється.

Парламентська асамблея ОБСЄ ухвалила резолюцію з визнанням дій Росії геноцидом українського народу та необхідністю деколонізації РФ, повідомив член парламентської делегації Павло Фролов у Telegram.

"У день відкриття літньої сесії в Бухаресті ПА ОБСЄ ухвалила резолюцію із засудженням 10-річної збройної агресії РФ проти України, якою визнала дії воєнно-політичного керівництва РФ та її збройних сил під час повномасштабного вторгнення геноцидом українського народу", — пише Фролов.

За його словами, резолюція визначає деколонізацію РФ "необхідною передумовою для встановлення міцного миру".

Головні тези резолюції – в новині.

30 червня у Франції розпочалося голосування на дострокових парламентських виборах, які можуть вперше в історії привести до влади ультраправу партію Марін Ле Пен, пише BBC.

"Національне об’єднання" (RN) Марін Ле Пен і Джордана Барделли, згідно опитувань, здатне отримати найбільшу кількість місць у Національних зборах, нижній палаті парламенту, хоча поки що не зрозуміло, чи отримає партія абсолютну більшість.

Дострокові парламентські вибори президент Франції Емманюель Макрон призначив через перемогу праворадикальної партії Марін Ле Пен на виборах до Європейського парламенту.

Очікується висока явка серед 49 мільйонів виборців. Виборчі дільниці у великих містах закриються о 20:00, коли з’являться перші екзит-поли.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!