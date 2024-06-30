У Франції проходять дострокові парламентські вибори

До влади може прийти ультраправа партія Марін Ле Пен, яка обіцяє скоротити підтримку України.

30 червня у Франції розпочалося голосування на дострокових парламентських виборах, які можуть привести ультраправу партію Марін Ле Пен до влади вперше в історії.

Про це пише BBC.

"Національне об’єднання" (RN) Марін Ле Пен і Джордана Барделли згідно опитувань, здатне отримати найбільшу кількість місць у Національних зборах, нижній палаті парламенту, хоча поки що не зрозуміло, чи отримає партія абсолютну більшість.

Дострокові парламентські вибори президент Франції Емманюель Макрон призначив через перемогу праворадикальної партії Марін Ле Пен на виборах до Європейського парламенту.

Очікується висока явка серед 49 мільйонів виборців. Виборчі дільниці у великих містах закриються о 20:00, коли з’являться перші екзит-поли.

За даними RFI, опитування громадської думки прогнозують партії Марін Ле Пен від 35% до 37% голосів, коаліції лівих партій "Новий народний фронт" — від 27,5% до 29%, а президентська центристська коаліція "Обʼєднання за республіку" зможе набрати 20—21%.

"Національне обʼєднання" обіцяє підвищити купівельну спроможність, стримати імміграцію, а також скоротити підтримку України у війні з Росією. У разі перемоги партії Марін Ле Пен, премʼєром зможе стати 28-річний Джордан Барделла, який, імовірно, матиме не найкращі стосунки з президентом Макроном.

Вибори у Франції відбуватимуться у два етапи: 30 червня і 7 липня.