У суботу, 29 червня, у Белграді охоронцю посольства Ізраїлю вистрілили в шию з арбалета, повідомляють місцеві ЗМІ.

"Сьогодні близько 11:00 невідомий вистрілив з арбалета у співробітника жандармерії, що чергував біля посольства Ізраїлю, поціливши йому в шию", – розповів міністр внутрішніх справ Сербії Івіца Дачич.

Він зазначив, що охоронець-поліцейський з метою самооборони застрелив нападника.

Пораненого охоронця доправили до лікарні, де йому провели операцію.

Влада Сербії вважає цю подію терактом.

Вже відомо, що на поліцейського напав громадянин Сербії, який прийняв іслам. Імовірно, він належав до радикального ісламістського руху.

Також правоохоронці розшукують спільника нападника.