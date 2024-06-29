На початку липня відбудеться другий президентських виборів у Ірані

Жоден із кандидатів не набрав необхідних голосів для перемоги у першому турі.

Черга до виборчої дільниці у Тегерані

У Ірані завершили підрахунок голосів після першого туру президентських виборів.

Як повідомило іранське агентство IRNA, жоден з кандидатів не набрав понад 50% голосів, тому другий тур виборів проведуть 5 липня.

Згідно з виборчим законодавством Ірану, другий тур між двома провідними кандидатами проводиться в першу п’ятницю після оголошення результатів, якщо жоден не набирає 50%+1 голосів.

Понад 61 мільйон іранців мали право голосу, але голосували понад 24 мільйони виборців.

У другий тур пройшов колишній учасник ядерних переговорів Саїд Джалілі та кардіохірург, ексміністр охорони здоров’я Масуд Пезешкіян, який прагне змінити шиїтську теократію зсередини. Пезешкіян пообіцяв шукати “дружніх відносин” із Заходом, намагаючись посилити свою кампанію.

Пезешкіана підтримали 10,4 мільйона виборців, а Джалілі – 9,4 мільйона.

Крім них, у списку кандидатів були спікер іранського парламенту Мохаммад Багер Галібаф та ексглава МВС країни Мостафа Пурмохаммаді. Ще двоє претендентів зняли свої кандидатури.