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На початку липня відбудеться другий президентських виборів у Ірані

Жоден із кандидатів не набрав необхідних голосів для перемоги у першому турі.

На початку липня відбудеться другий президентських виборів у Ірані
Черга до виборчої дільниці у Тегерані
Фото: EPA/UPG

У Ірані завершили підрахунок голосів після першого туру президентських виборів.

Як повідомило іранське агентство IRNA, жоден з кандидатів не набрав понад 50% голосів, тому другий тур виборів проведуть 5 липня.

Згідно з виборчим законодавством Ірану, другий тур між двома провідними кандидатами проводиться в першу п’ятницю після оголошення результатів, якщо жоден не набирає 50%+1 голосів.

Понад 61 мільйон іранців мали право голосу, але голосували понад 24 мільйони виборців.

У другий тур пройшов колишній учасник ядерних переговорів Саїд Джалілі та кардіохірург, ексміністр охорони здоров’я Масуд Пезешкіян, який прагне змінити шиїтську теократію зсередини. Пезешкіян пообіцяв шукати “дружніх відносин” із Заходом, намагаючись посилити свою кампанію. 

Пезешкіана підтримали 10,4 мільйона виборців, а Джалілі – 9,4 мільйона.

Крім них, у списку кандидатів були спікер іранського парламенту Мохаммад Багер Галібаф та ексглава МВС країни Мостафа Пурмохаммаді. Ще двоє претендентів зняли свої кандидатури. 

  • Президент Ірану є головою уряду Ісламської республіки. Проте він підпорядкований верховному лідеру — аятолі, який і є головою держави і командувачем Збройних сил. 
  • Президент може підписувати міжнародні документи, призначати міністрів і губернаторів, однак не впливає на зовнішню політику й армію.
  • Вибори у Ірані проходять після того, як 19 травня потрапив в аварію гелікоптер із президентом Ібрагімом Раїсі та міністром закордонних справ країни Хусейном-Аміром Абдуллахіаном. 
  • 63-річний президент Ірану Ібрагім Раїсі був відомий участю у масових стратах, які Іран здійснив у 1988 році, і за його роль у кривавому придушенні інакомислення, яке відбулося після протестів через смерть Махси Аміні, молодої жінки, затриманої поліцією за нібито порушення правил носіння хіджабу.
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