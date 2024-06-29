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Вибори до парламенту Австрії призначили на вересень

Це лише п'ятий випадок в історії, коли Національна рада пройде повний п'ятирічний цикл.

Вибори до парламенту Австрії призначили на вересень
Парламент Австрії
Фото: Вікіпедія

Нижня палата австрійського парламенту, Національна рада, призначила дату чергових виборів. Визначати новий склад законодавчого органу громадяни будуть 29 вересня.

Як пише Укрінформ, в повоєнній історії республіки це лише п'ятий випадок, коли парламент допрацює до кінця 5 років своїх повноважень. Дострокові вибори не завжди були пов'язані з політичними кризами: іноді депутати самі вирішували, на яку дату їм вигідніше призначити волевиявлення.

Керівна Австрійська народна партія канцлера Карла Негаммера навряд збереже владу: згідно з опитуваннями, вона поступається правим популістам з Партії свободи та може навіть фінішувати позаду соціал-демократів. Для України це скоріше погані новини: фаворити перегонів використовували під час агітації риторику проти допомоги нашій державі.

Також прохідний бар'єр у 4% потенційно долають "зелені", ліберали і "Пивна партія", яка колись створювалася як жарт, а нині стала одним із помітних гравців у політиці. Також вперше за довгий час до парламенту можуть потрапити комуністи - вони поки набирають близько 3%. 

В Австрії право голосу мають громадяни, які досягнули 16-річного віку. Загалом на дільницях у вересні чекатимуть на понад 6 мільйонів виборців. 

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