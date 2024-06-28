Міністр транспорту Німеччини уклав угоду з Китаєм, не порадившись із урядом. Шольц відреагував

Через угоду занепокоєні міністерства закордонних справ, внутрішніх справ та економіки.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц критично висловився у бік міністра транспорту Фолькера Віссінга, який уклав угоду з Китаєм, не погодивши свої дії з колегами в уряді, передає "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Як відомо, меморандум про наміри уклали 26 червня, у ньому йшлося про "транскордонне передання даних". Німецьке відомство подробиці угоди не озвучувало, лише зазначило, що документ став продовженням угоди про співпрацю з Китаєм у сфері технологій самокерування.

Шольц у кулуарах саміту Європейської ради в Брюсселі повідомив, що цю угоду в уряді не погодили і що принцип, що "ви погоджуєтесь один з одним", не був дотриманий.

"Ми, як уряд, завжди діємо відповідно до наших спільних принципів", – сказав Шольц, маючи на увазі розроблену урядом Німеччини стратегію щодо Китаю.

Такий крок міністра транспорту викликав занепокоєння у міністерствах закордонних справ, внутрішніх справ та економіки.