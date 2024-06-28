На саміті НАТО відбудеться засідання всіх гарантів безпеки України

Україна візьме участь в декількох платформах на саміті країн НАТО, що відбудеться в липні.

Перша – коаліція ППО. Україна працює над тим, аби отримати необхідну кількість систем Patriot, повідомив президент Володимир Зеленський на пресконференції з нагоди візиту президентки Словенії.

Друга платформа – "серйозний пакет щодо підтримки наших військових".

Третя платформа – засідання всіх гарантів безпеки України. Наразі Україна підписала 21 безпекову угоду, але одна з них – з Євросоюзом.

"Всіх тих, хто, поки ми на шляху до НАТО, є гарантом із потужним документом з Україною", – сказав президент.

Також буде засідання ради Україна-НАТО.

"Там ми очікуємо сильний документ", – повідомив Зеленський.