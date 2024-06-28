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До України прибула президентка Словенії

Вона разом із українським колегою вшанувала пам'ять полеглих захисників і захисниць. 

До України прибула президентка Словенії
Наташа Пірс Мусар
Фото: Natasa Pirs Musar у X

До України приїхала словенська президентка Наташа Пірс Мусар. Разом із українським колегою Володимиром Зеленським вона вшанувала пам'ять полеглих військових.

Про візит Зеленський повідомив у Telegram. Візит Мусар був анонсований заздалегідь.

Президентка Словенії прибула до Києва
Фото: Natasa Pirs Musar у X
Президентка Словенії прибула до Києва

Очікується підписання безпекової угоди між Україною та Словенією – це стане вже 21 таким договором. 

У X Мусар повідомила, що відвідала Бучу – українське місто, яке на початку повномасштабного вторгнення захопили росіяни. Вони чинили там численні воєнні злочини.

"Я відвідала Бучу і залишила свічку на монументі тих, хто загинув в жахливому масовому вбивстві цивільних. Я також зустрілася з мером Бучі, Андрієм Федоруком, і Андрієм Галавіном, пастором церкви святого Андрія, які допомагали виявленню масових поховань, а потім подбали про належне поховання жертв. Трагічні історії мешканців Бучі глибоко мене вразили", – написала президентка.

Наташа Пірс Мусар відвідала Бучу
Фото: Natasa Pirs Musar у X
Наташа Пірс Мусар відвідала Бучу

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