До України прибула президентка Словенії

До України приїхала словенська президентка Наташа Пірс Мусар. Разом із українським колегою Володимиром Зеленським вона вшанувала пам'ять полеглих військових.

Про візит Зеленський повідомив у Telegram. Візит Мусар був анонсований заздалегідь.

Фото: Natasa Pirs Musar у X Президентка Словенії прибула до Києва

Очікується підписання безпекової угоди між Україною та Словенією – це стане вже 21 таким договором.

У X Мусар повідомила, що відвідала Бучу – українське місто, яке на початку повномасштабного вторгнення захопили росіяни. Вони чинили там численні воєнні злочини.

"Я відвідала Бучу і залишила свічку на монументі тих, хто загинув в жахливому масовому вбивстві цивільних. Я також зустрілася з мером Бучі, Андрієм Федоруком, і Андрієм Галавіном, пастором церкви святого Андрія, які допомагали виявленню масових поховань, а потім подбали про належне поховання жертв. Трагічні історії мешканців Бучі глибоко мене вразили", – написала президентка.

Фото: Natasa Pirs Musar у X Наташа Пірс Мусар відвідала Бучу