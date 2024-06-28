Поможіть бактеріям берегти ваше здоров’я: про мікробіом від рота до кишківника
Поможіть бактеріям берегти ваше здоров’я: про мікробіом від рота до кишківника
Нардепка Марченко у суді розповіла, чому викинула гроші за паркан, коли до неї додому завітали детективи НАБУ
Нардепка Марченко у суді розповіла, чому викинула гроші за паркан, коли до неї додому завітали детективи НАБУ
Графіки відключень світла в п'ятницю діятимуть усю добу, - ДТЕК
Графіки відключень світла в п'ятницю діятимуть усю добу, - ДТЕК
Буде ще гірше чи вже нема куди? Якими є ризики закону про лікарське самоврядування для всієї країни
Буде ще гірше чи вже нема куди? Якими є ризики закону про лікарське самоврядування для всієї країни
Понад 140 нардепів не поставили підписи на підтримку законопроєкту про заборону УПЦ МП. Поіменний список
Понад 140 нардепів не поставили підписи на підтримку законопроєкту про заборону УПЦ МП. Поіменний список
У Києві стався вибух на трансформаторній підстанції (доповнено)
У Києві стався вибух на трансформаторній підстанції (доповнено)
Росіяни обстріляли Україну "Калібрами" та "Кинджалами" (доповнено)
Росіяни обстріляли Україну "Калібрами" та "Кинджалами" (доповнено)
Філашкін – Зеленському: третя лінія оборони в Донецькій області готова на 90%
Філашкін – Зеленському: третя лінія оборони в Донецькій області готова на 90%
Роздають мільйони, але не всім. Як отримати гроші на генератори й сонячні станції
Роздають мільйони, але не всім. Як отримати гроші на генератори й сонячні станції
ГоловнаСвіт

Лідери ЄС заявили, що процес членства Грузії фактично зупинено

Відмова Грузії припинити репресії проти громадянського суспільства призвела до “фактичного” припинення її спроб приєднатися до блоку, йдеться у підсумках саміту Євросоюзу.

Лідери ЄС заявили, що процес членства Грузії фактично зупинено

Лідери Європейського Союзу заявили, що відмова Грузії припинити репресії проти громадянського суспільства призвела до “фактичного” припинення її спроб приєднатися до блоку.

Про це йдеться у підсумках саміту ЄС, пише Bloomberg.

Йдеться про закон “Про прозорість іноземного впливу”, який викликав масові антиурядові протести. США та ЄС заявили, що закон є аналогічний закону, який схвалив президент Володимир Путін, щоб розгромити продемократичні групи в Росії.

“Європейська рада закликає владу Грузії роз’яснити свої наміри, змінивши поточний курс дій, який ставить під загрозу шлях Грузії в ЄС, де-факто призводячи до зупинки процесу вступу”, ‒ заявили лідери у висновках.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

ЄС, який надав Грузії статус кандидата в грудні, попередив, що ухвалення закону поставить під загрозу шанси кавказької республіки почати переговори про вступ з блоком.

Раніше цього місяця керівна партія Грузії також запропонувала заходи, які включають заборону “пропаганди ЛГБТ” та одностатевих стосунків у фільмах, телебаченні та рекламі. Законодавці в Тбілісі вчора підтримали законопроєкт у першому з трьох читань.

  • Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що негативні події відштовхують Грузію від блоку.
  • Сполучені Штати вдалися до санкцій проти представників керівної партії "Грузинська мрія", які нав'язують країні антизахідний курс та були причетні до силових розгонів мітингів проти ухвалення закону про "іноагентів".
  • У жовтні цього року у Грузії відбудуться парламентські вибори.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies