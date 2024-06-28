Лідери ЄС заявили, що процес членства Грузії фактично зупинено

Відмова Грузії припинити репресії проти громадянського суспільства призвела до “фактичного” припинення її спроб приєднатися до блоку, йдеться у підсумках саміту Євросоюзу.

Лідери Європейського Союзу заявили, що відмова Грузії припинити репресії проти громадянського суспільства призвела до “фактичного” припинення її спроб приєднатися до блоку.

Про це йдеться у підсумках саміту ЄС, пише Bloomberg.

Йдеться про закон “Про прозорість іноземного впливу”, який викликав масові антиурядові протести. США та ЄС заявили, що закон є аналогічний закону, який схвалив президент Володимир Путін, щоб розгромити продемократичні групи в Росії.

“Європейська рада закликає владу Грузії роз’яснити свої наміри, змінивши поточний курс дій, який ставить під загрозу шлях Грузії в ЄС, де-факто призводячи до зупинки процесу вступу”, ‒ заявили лідери у висновках.

ЄС, який надав Грузії статус кандидата в грудні, попередив, що ухвалення закону поставить під загрозу шанси кавказької республіки почати переговори про вступ з блоком.

Раніше цього місяця керівна партія Грузії також запропонувала заходи, які включають заборону “пропаганди ЛГБТ” та одностатевих стосунків у фільмах, телебаченні та рекламі. Законодавці в Тбілісі вчора підтримали законопроєкт у першому з трьох читань.