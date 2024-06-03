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Спікер парламенту Грузії обійшов президентське вето і підписав закон "про іноагентів", проти якого масово протестували громадяни

Скандальний документ, проти якого виступили проєвропейські громадяни, набуде чинності.

Спікер парламенту Грузії обійшов президентське вето і підписав закон "про іноагентів", проти якого масово протестували громадяни
Протест проти прийняття закону про "іноагентів". Тбілісі, 14 травня 2024 року
Фото: EPA/UPG

Спікер грузинського парламенту Шалва Папуашвілі підписав закон "Про прозорість іноземного впливу", який є аналогом російського "про іноагентів".

Документ підписали в обхід президентського вето – Саломе Зурабішвілі відмовилася підписувати його, повідомив сайт "Грузія Online". Президентка ветувала його, але парламенту вдалося подолати вето під час голосування 28 травня.

  • Закон вимагає від недержавних організацій та ЗМІ реєструватися “провідниками іноземного впливу”, якщо вони отримують понад 20% фінансування з-за кордону. Тим, хто вимогу не виконає, загрожує штраф. 
  • Критики документа, серед яких представники США та Європи, називають його аналогом російського закону про “іноагентів”, який влада використовує з репресивною метою. 
  • Проти ухвалення закону протестували тисячі мешканців Грузії. Студенти топових грузинських вишів оголошували страйк.
  • Євросоюз, який у грудні надав Грузії статусу країни-кандидата до європейського блоку, заявив, що ухвалення закону несумісне з цінностями ЄС і зруйнує надії країни на членство у блоці.
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