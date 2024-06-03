Спікер парламенту Грузії обійшов президентське вето і підписав закон "про іноагентів", проти якого масово протестували громадяни

Спікер грузинського парламенту Шалва Папуашвілі підписав закон "Про прозорість іноземного впливу", який є аналогом російського "про іноагентів".
Документ підписали в обхід президентського вето – Саломе Зурабішвілі відмовилася підписувати його, повідомив сайт "Грузія Online". Президентка ветувала його, але парламенту вдалося подолати вето під час голосування 28 травня.
- Закон вимагає від недержавних організацій та ЗМІ реєструватися “провідниками іноземного впливу”, якщо вони отримують понад 20% фінансування з-за кордону. Тим, хто вимогу не виконає, загрожує штраф.
- Критики документа, серед яких представники США та Європи, називають його аналогом російського закону про “іноагентів”, який влада використовує з репресивною метою.
- Проти ухвалення закону протестували тисячі мешканців Грузії. Студенти топових грузинських вишів оголошували страйк.
- Євросоюз, який у грудні надав Грузії статусу країни-кандидата до європейського блоку, заявив, що ухвалення закону несумісне з цінностями ЄС і зруйнує надії країни на членство у блоці.