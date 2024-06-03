Спікер парламенту Грузії обійшов президентське вето і підписав закон "про іноагентів", проти якого масово протестували громадяни

Скандальний документ, проти якого виступили проєвропейські громадяни, набуде чинності.

Протест проти прийняття закону про "іноагентів". Тбілісі, 14 травня 2024 року

Спікер грузинського парламенту Шалва Папуашвілі підписав закон "Про прозорість іноземного впливу", який є аналогом російського "про іноагентів".

Документ підписали в обхід президентського вето – Саломе Зурабішвілі відмовилася підписувати його, повідомив сайт "Грузія Online". Президентка ветувала його, але парламенту вдалося подолати вето під час голосування 28 травня.