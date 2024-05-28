Грузинський парламент подолав президентське вето на закон про "іноагентів"

Сьогодні, 28 травня, грузинський парламент подолав вето президентки Саломе Зурабішвілі на закон "Про прозорість іноземного впливу", який ще називають законом про "іноагентів".
Про це пише "Эхо Кавказа".
Парламент Грузії не врахував мотивованих зауважень Саломе Зурабішвілі.
Проти зауважень президентки проголосували 66 депутатів, за подолання вето проголосували 84 депутати, проти – 4.
Згідно з Конституцією Грузії, тепер закон у триденний термін передається президентці Грузії, яка у 5-денний термін може підписати та опублікувати його. Якщо вона відмовиться від підписання, закон у 5-денний термін підпише та опублікує голова парламенту Шалва Папуашвілі.
Таким чином, документ може бути опублікований вже на початку червня. Відповідно до закону, протягом двох місяців, тобто до початку серпня, відповідні органи та посадовці повинні ухвалити чи опублікувати підзаконні акти, а Міністерство юстиції Грузії та Національне агентство публічного реєстру мають провести «попередні матеріально-технічні та інші заходи для виконання цього закону».
- Вчора, 27 травня, юридичний комітет парламенту Грузії відхилив президентське вето на закон про “іноагентів”. Президентка Саломе Зурабішвілі у своїх зауваженнях до закону вказувала, що він “за духом російський” і суперечить чотирьом статтям Конституції Грузії.
- Парламент Грузії ухвалив закон про іноземних агентів у третьому читанні 14 травня, після чого президентка наклала вето на нього. Через цей закон понад півтора місяці у Тбілісі щодня відбуваються акції протесту.
- Метою ухвалення закону “Грузинська мрія” називає підвищення прозорості ЗМІ та недержавних організацій, які фінансуються з-за кордону, а також захист державного суверенітету. Критику з боку Заходу офіційний Тбілісі пояснює впливом “глобальної партії війни”, яка прагне відкрити в Грузії другий фронт російсько-української війни.
- Опоненти закону вказують, що з таких самих законодавчих змін у Росії почалося переслідування критичних ЗМІ, активістів та опозиції. Тому всі акції протесту у Тбілісі відбуваються під гаслом “Ні російському закону!”.