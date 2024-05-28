Грузинський парламент подолав президентське вето на закон про "іноагентів"

Проти зауважень президентки проголосували 66 депутатів, за подолання вето проголосували 84 депутати, проти – 4.

Сьогодні, 28 травня, грузинський парламент подолав вето президентки Саломе Зурабішвілі на закон "Про прозорість іноземного впливу", який ще називають законом про "іноагентів".

Про це пише "Эхо Кавказа".

Парламент Грузії не врахував мотивованих зауважень Саломе Зурабішвілі.

Проти зауважень президентки проголосували 66 депутатів, за подолання вето проголосували 84 депутати, проти – 4.

Згідно з Конституцією Грузії, тепер закон у триденний термін передається президентці Грузії, яка у 5-денний термін може підписати та опублікувати його. Якщо вона відмовиться від підписання, закон у 5-денний термін підпише та опублікує голова парламенту Шалва Папуашвілі.

Таким чином, документ може бути опублікований вже на початку червня. Відповідно до закону, протягом двох місяців, тобто до початку серпня, відповідні органи та посадовці повинні ухвалити чи опублікувати підзаконні акти, а Міністерство юстиції Грузії та Національне агентство публічного реєстру мають провести «попередні матеріально-технічні та інші заходи для виконання цього закону».