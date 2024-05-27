Юридичний комітет парламенту Грузії підтримав зняття вето зі закону про “іноагентів”

Юридичний комітет парламенту Грузії відхилив президентське вето на закон про “іноагентів”.
Про це пишуть Новини Грузії.
Парламент проголосує за зняття вето на пленарному засіданні завтра, 28 травня ‒ керівна партія разом із сателітами має для цього достатньо голосів.
Президентка Саломе Зурабішвілі у своїх зауваженнях до закону вказувала, що він “за духом російський” і суперечить чотирьом статтям Конституції Грузії:
- декларація про об'єднання (стаття 22);
- право на недоторканність особистого та сімейного життя, особистого простору та комунікації (стаття 15);
- декларація про рівність (стаття 11);
- інтеграція до європейських та євроатлантичних структур (стаття 78).
Наслідки прийняття закону про "іноагентів"
- Парламент Грузії ухвалив закон про іноземних агентів у третьому читанні 14 травня, після чого президентка наклала вето на нього. Через цей закон понад півтора місяці у Тбілісі щодня відбуваються акції протесту.
- Метою ухвалення закону “Грузинська мрія” називає підвищення прозорості ЗМІ та недержавних організацій, які фінансуються з-за кордону, а також захист державного суверенітету. Критику з боку Заходу офіційний Тбілісі пояснює впливом “глобальної партії війни”, яка прагне відкрити в Грузії другий фронт російсько-української війни.
- Опоненти закону вказують, що з таких самих законодавчих змін у Росії почалося переслідування критичних ЗМІ, активістів та опозиції. Тому всі акції протесту у Тбілісі відбуваються під гаслом “Ні російському закону!”.
- У Венеціанській комісії вважають, що у нинішньому вигляді закон є антидемократичним та може бути використаний для придушення критиків влади. Його порівнюють із законами, прийнятими Росією, Угорщиною та Киргизстаном. У відповідь на цю оцінку “Грузинська мрія” звинуватила юристів Ради Європи в тому, що вони дають “упереджені політичні оцінки замість професійної дискусії”. Аналогічно партія влади проігнорувала різку критику США, ЄС, ООН та ОБСЄ.
- Ситуація із законом про іноагентів за півтора місяці призвела до кризи відносин Грузії із західними партнерами. США оголосили про перегляд відносин з Грузією та запровадження санкцій щодо чиновників, відповідальних за підрив демократії.
- Під питанням опинилася подальша інтеграція Грузії до ЄС. Британська газета Financial Times написала, що блок заморозить заявку Тбілісі на вступ, якщо закон про "іноагентів" набуде чинності.