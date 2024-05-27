Юридичний комітет парламенту Грузії підтримав зняття вето зі закону про “іноагентів”

Протест проти прийняття закону про "іноагентів". Тбілісі, 14 травня 2024 року

Юридичний комітет парламенту Грузії відхилив президентське вето на закон про “іноагентів”.

Про це пишуть Новини Грузії.

Парламент проголосує за зняття вето на пленарному засіданні завтра, 28 травня ‒ керівна партія разом із сателітами має для цього достатньо голосів.

Президентка Саломе Зурабішвілі у своїх зауваженнях до закону вказувала, що він “за духом російський” і суперечить чотирьом статтям Конституції Грузії:

декларація про об'єднання (стаття 22);

право на недоторканність особистого та сімейного життя, особистого простору та комунікації (стаття 15);

декларація про рівність (стаття 11);

інтеграція до європейських та євроатлантичних структур (стаття 78).

Наслідки прийняття закону про "іноагентів"