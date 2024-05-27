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У Вірменії почалися масштабні протести. Затримали близько 200 людей

Протестувальники перекрили рух. 

У Вірменії почалися масштабні протести. Затримали близько 200 людей
Протести в Вірменії
Фото: @azatutyuntv

У Єревані зранку 27 травня почалася протести у зв'язку з делімітацією кордону з Азербайджаном. Затримали щонайменше 196 людей, зокрема депутатів, співаків і лікаря, пише "Ехо Кавказу".

До протестів закликав лідер опозиційного руху "Тавуш в ім'я батьківщини", архієпископ Галстанян. Опозиція висуває його кандидатуру в прем'єр-міністри – замість Ніколи Пашиняна, відставки якого вимагають мітингарі. 

Сьогодні вранці він перекрив рух позашляховиком. Інші мітингарі заблокували ще декілька вулиці, а також траси з Єревана в інші міста.

Вони незадоволені територіальними поступками на користь Азербайджану. З 1 січня припинила існувати Нагірно-Карабаська республіка – після вірменської поразки.

  • 19 вересня 2023 Азербайджан розпочав нову військову операцію в регіоні. Це стало найбільшим збройним спалахом за три останні роки. Нагірний Карабах, який міжнародно визнаний частиною Азербайджану, але більшість населення якого складають вірмени, проголосив незалежність на тлі розпаду Радянського Союзу більш ніж 30 років тому. Азербайджан повернув собі більшу частину регіону та сім прилеглих районів протягом шести тижнів боїв у 2020 році, перш ніж російський керманич Володимир Путін уклав угоду про перемир’я та розгорнув у регіоні майже 2000 військових.
  • Хоча Вірменія та Азербайджан вели мирні переговори за посередництва США та Євоссоюзу з моменту конфлікту, жодної угоди не вдавалося досягнути.
  • 21 вересня президент Азербайджану заявив, що суверенітет його країни над Нагірним Карабахом вдалося відновити після 24-годинного військового наступу проти вірмен.
  • У результаті цих подій населення Карабаху почало масово виїжджати до Вірменії. Станом на 30 вересня кількість біженців, які перетнули кордон Вірменії, досягла позначки 100 тисяч. Це понад 80% населення регіону. 
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