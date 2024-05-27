У Вірменії почалися масштабні протести. Затримали близько 200 людей

У Єревані зранку 27 травня почалася протести у зв'язку з делімітацією кордону з Азербайджаном. Затримали щонайменше 196 людей, зокрема депутатів, співаків і лікаря, пише "Ехо Кавказу".

До протестів закликав лідер опозиційного руху "Тавуш в ім'я батьківщини", архієпископ Галстанян. Опозиція висуває його кандидатуру в прем'єр-міністри – замість Ніколи Пашиняна, відставки якого вимагають мітингарі.

Сьогодні вранці він перекрив рух позашляховиком. Інші мітингарі заблокували ще декілька вулиці, а також траси з Єревана в інші міста.

Вони незадоволені територіальними поступками на користь Азербайджану. З 1 січня припинила існувати Нагірно-Карабаська республіка – після вірменської поразки.