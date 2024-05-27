Боррель закликав донорів додатково підтримати новий палестинський план реформ

Міністри закордонних справ ЄС і низки країн Близького Сходу обговорять сьогодні ситуацію у Смузі Гази.

Основні донори взяли на себе зобов’язання посилити підтримку Палестинської влади, у той час як новий палестинський прем’єр-міністр Мохаммед Мустафа представив план реформ для покращення ситуації на територіях, які постраждали від війни Ізраїлю та ХАМАСу.

Про це пише Bloomberg.

Очільник дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель перед зустріччю з Мустафою заявив, що ЄС ‒ вже найбільший донор ‒ має зробити більше.

“Я закликаю донорів збільшити підтримку ваших зусиль із впровадження необхідних реформ, включно з макрофінансовим та демократичним оновленням та зміцненням верховенства права”, — сказав Боррель Мустафі, який обійняв посаду в березні.

Міністерська зустріч, яку організував Боррель під головуванням міністра закордонних справ Норвегії Еспена Барта Ейде відбулася в той час, коли міжнародна спільнота посилює тиск на Ізраїль щодо припинення наступу на Рафах на півдні Смуги Гази. ЦАХАЛ проводив військові операції цими вихідними попри те, що у п’ятницю Міжнародний суд ООН постановив, що Ізраїль повинен негайно припинити наступ на Рафах.

Минулого тижня Норвегія, Ірландія та Іспанія визнали Палестинську державу, що спровокувало дипломатичний конфлікт з Тель-Авівом. Франція та Німеччина від визнання країни наразі утрималися.

Донори планували обговорити з Палестинською владою те, як міжнародна спільнота може найкращим чином підтримати програму реформ уряду, а також зміцнення палестинських інституцій та їхнього потенціалу.

Мустафа розповів журналістам, що пріоритетами палестинської влади є підтримка людей у Газі та прискорення припинення вогню. Крім того, прем’єр хоче покращити ефективність їхніх установ, щоб прокласти шлях до державності та стабілізувати економічну та фінансову ситуацію.

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив вчора, що припинення вогню необхідне, щоб уникнути “гуманітарної катастрофи більших масштабів” у Рафаху та у всій Смузі Гази. Іспанія дотримується свого рішення визнати палестинську державність, зазначив Альбарес.

Ейде сказав, що Ізраїль повинен перерахувати гроші, зібрані від імені палестинської влади від донорів, на їхні рахунки.

Міністри закордонних справ ЄС обговорять сьогодні у Брюсселі припинення ізраїльських операцій у Рафаху та плани щодо мирної конференції. Очікується, що до них приєднаються міністри закордонних справ Саудівської Аравії, Йорданії, Єгипту, Об’єднаних Арабських Еміратів і Катару, а також генеральний секретар Ліги арабських держав.

Понад 140 країн уже визнають палестинську державу, але в Європі таких є небагато, зокрема Угорщина та Швеція. США, найважливіший союзник Ізраїлю, підтримують рішення про створення двох держав, але кажуть, що його можна досягти лише шляхом переговорів між ізраїльтянами і палестинцями.