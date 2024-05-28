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Тереза Мей назвала Трампа "складним" через непередбачуваність

Колишня британська прем'єрка розповіла про свої помилки у документальному фільмі.

Тереза Мей назвала Трампа "складним" через непередбачуваність
Тереза Мей
Фото: EPA/UPG

На початку червня у Британії покажуть документальний фільм "Тереза Мей: випадкова прем'єр-міністерка", у якому колишня очільниця уряду розповідає про суперечливі моменти своєї політичної кар'єри.

Як пише BBC, у стрічці друга після Маргарет Тетчер жінка-прем'єр в історії Сполученого Королівства визнає помилковою свою агресивну антиміграційну кампанію, яку вона проводила ще за часів роботи у міністерстві внутрішніх справ. Тоді вулицями британських міст їздили рекламні автомобілі, на яких було написано "Їдьте додому або йдіть під арешт" на адресу шукачів притулку.

Мей також згадує досвід спілкування з колишнім президентом США Дональдом Трампом. Політикиня називає мільярдера "складним через його непередбачуваність". За її словами, найбільш неприємна розмова з республіканцем у неї відбулася у 2018 році після отруєння родини Скрипалів у Солсбері. Тоді першими словами Трампа були "Чому я взагалі маю щодо цього щось робити?"

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