Північна Корея знову не змогла запустити супутник на орбіту

Раніше цього року КНДР вже двічі не змогла запустити супутники.

Спроба Північної Кореї запустити новий військовий розвідувальний супутник закінчилася невдачею через те, що під час польоту вибухнув нещодавно розроблений ракетний двигун.

Про це повідомляє Reuters.

“Спроба відбулася лише через кілька годин після того, як Пхеньян опублікував попередження, що спробує запустити супутник до 4 червня, який стане його другим супутником-розвідником на орбіті”, - йдеться у повідомленні.

Reuters нагадує, що раніше цього року КНДР вже двічі не змогла запустити супутники, хоча у листопаді минулого року вона успішно вивела на орбіту свій перший супутник-розвідник.

Сполучені Штати засудили запуск як "нахабне порушення" резолюцій Ради Безпеки ООН.

“Цей запуск включав технології, які безпосередньо пов’язані з програмою міжконтинентальних балістичних ракет (Північної Кореї)”, – йдеться в заяві Індійсько-тихоокеанського командування США.

Запуск відбувся через кілька годин після того, як Китай, Південна Корея та Японія завершили тристоронній саміт у Сеулі. Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль і прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда закликали Північну Корею не продовжувати запуск. Прем'єр-міністр Китаю Лі Цян, хоча і не згадав про запуск, але закликав усі сторони знизити напруженість на півострові.