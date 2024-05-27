Латвія видворює 34 громадян Росії, які не виконали вимог міграційного закону

Понад сотня громадян Росії перебувають у розшуку, оскільки їх не було виявлено за місцем проживання.

Управління у справах громадянства та міграції Латвії видало 34 розпорядження про виїзд громадянам Росії, які не виконали вимог Закону про імміграцію та не подали документи на одержання посвідки на проживання.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Латвії Ріхард Козловскіс, пише Delfi.

"Контролюючи виконання нових вимог Закону про імміграцію, прикордонники провели близько 800 фізичних перевірок та отримали інформацію менш ніж про 600 осіб, які залишили Шенгенську зону. Понад 100 людей не було виявлено за місцем проживання, але немає і даних про те, що вони залишили Латвію", – розповів Козловскіс.

Також на стадії оскарження та розгляду перебуває одне розпорядження про примусовий виїзд.

"Справа з цими поправками та вимогами рухається. люди, які розуміють, що це був не жарт і вимоги реальні, до фізичного видворення не доходять та шукають шлях, як їм самим залишити країну", – додав Козловскіс.

Латвійський закон про імміграцію передбачає, що термін дії постійної посвідки на тимчасове проживання, виданої громадянам Росії, закінчився у вересні 2023. Щоб жити в Латвії, їм потрібно було подати документи на статус постійного жителя Євросоюзу, а для цього подати в УСГМ довідку про знання державної мови на мінімальному рівні та наявність фінансових коштів. Люди віком від 75 років від іспиту звільнені.

В останній момент перед набуттям нормами чинності латвійські політики внесли в закон поправки, що передбачають для громадян Росії, які проживають у Латвії, ще два роки, протягом яких вони мають скласти іспит з латиської мови, щоб легально продовжити перебування в Латвії. Для цього вони мають отримати щонайменше тимчасову посвідку на проживання.