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Норвегія з 29 травня заборонила в'їзд російським туристам

В країну більше не пустять громадян РФ, які прибувають несуттєвими цілями.

Норвегія з 29 травня заборонила в'їзд російським туристам
Прапор Норвегії

Норвегія вирішила посилити правила в'їзду для громадян Російської Федерації.

Про це повідомили на сайті уряду Норвегії. 

Зазначається, що в країну більше не пустять росіян, які прибувають із туристичними та іншими "несуттєвими" цілями. Виняток буде зроблено для випадків відвідування родичів, а також для тих, хто має намір працювати чи навчатися.

Нові правила набудуть чинності з 29 травня.

  • У листопаді минулого року, після закриття Фінляндією чотирьох пунктів пропуску на кордоні з РФ, Норвегія також заявила, що готова ухвалити подібні заходи. Однак, тоді заявляли, що наразі не спостерігається підвищення активності на Сторскогу – єдиному сухопутному прикордонному пункті з Росією.
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