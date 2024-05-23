Норвегія з 29 травня заборонила в'їзд російським туристам

В країну більше не пустять громадян РФ, які прибувають несуттєвими цілями.

Норвегія вирішила посилити правила в'їзду для громадян Російської Федерації.

Про це повідомили на сайті уряду Норвегії.

Зазначається, що в країну більше не пустять росіян, які прибувають із туристичними та іншими "несуттєвими" цілями. Виняток буде зроблено для випадків відвідування родичів, а також для тих, хто має намір працювати чи навчатися.

Нові правила набудуть чинності з 29 травня.