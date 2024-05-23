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Трамп звинуватив Байдена і ФБР у "готовності його вбити"

Республіканець стверджує, що правоохоронцям під час обшуку в його маєтку дали право використати зброю.

Трамп звинуватив Байдена і ФБР у "готовності його вбити"
Фото: The Wall Street Journal

Дональд Трамп знову підіймає ставки: в своїй останній заяві експрезидент переконує прихильників, що ФБР та Департамент юстиції були "готові його вбити за наказом Джо Байдена".

Як пише The Guardian, республіканець посилається на нібито вказівку правоохоронцям, які здійснювали обшук в його маєтку у Флориді у серпні 2022 року, "застосовувати за потреби летальну зброю". 

У ФБР запевняють, що інструкції щодо вогнепальної зброї є звичною процедурою для відомства. Під час роботи у садибі Трампа агенти отримали цілком стандартні повноваження, без особливих наказів. Більш того, бюро спеціально обрало для проведення слідчих дій той час, коли політика не було вдома.

Проте поплічники Трампа продовжують поширювати в інтернеті повідомлення, в яких стверджують, що "Байден замовив вбивство Трампа". А сам експрезидент написав у власній соцмережі Truth Social: "Тепер ми точно знаємо, що Байден становить загрозу для демократії".

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