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Критика змусила Трампа видалити агітаційний ролик з риторикою нацизму

Своє обурення висловив і президент США Джо Байден.

Критика змусила Трампа видалити агітаційний ролик з риторикою нацизму
Фото: колаж LB.ua, фото EPA/UPG

Кандидат у президенти Сполучених Штатів Дональд Трамп опинився в епіцентрі скандалу: у відео, яке він оприлюднив у своїй власній соцмережі Truth Social, знайшли нацистську риторику.

Як пише Reuters, ролик присвячений процвітанню Америки у випадку, якщо республіканець повернеться у Білий дім. В одному з кадрів видно напис, який містить слова "об'єднаний Рейх". Цю фразу асоціюють з нацистським режимом у Німеччині, проте вжита вона відносно США.

Після розголосу Трамп видалив цей пост, а представниця його передвиборчої кампанії Каролін Левітт заявила, що ролик було створено стороннім підрядником, який не помітив наявність у ньому слова "Рейх". 

Цю версію піддав сумніву чинний президент Джо Байден, який нагадав про те, як Трамп "вихвалявся тим, що сам веде соціальні мережі і повністю контролює те, що там з'являється". Демократ також назвав гасла, які фігурують у відео, "мовою гітлерівської Німеччини, а не американського президента".

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