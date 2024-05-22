Критика змусила Трампа видалити агітаційний ролик з риторикою нацизму

Кандидат у президенти Сполучених Штатів Дональд Трамп опинився в епіцентрі скандалу: у відео, яке він оприлюднив у своїй власній соцмережі Truth Social, знайшли нацистську риторику.

Як пише Reuters, ролик присвячений процвітанню Америки у випадку, якщо республіканець повернеться у Білий дім. В одному з кадрів видно напис, який містить слова "об'єднаний Рейх". Цю фразу асоціюють з нацистським режимом у Німеччині, проте вжита вона відносно США.

Після розголосу Трамп видалив цей пост, а представниця його передвиборчої кампанії Каролін Левітт заявила, що ролик було створено стороннім підрядником, який не помітив наявність у ньому слова "Рейх".

Цю версію піддав сумніву чинний президент Джо Байден, який нагадав про те, як Трамп "вихвалявся тим, що сам веде соціальні мережі і повністю контролює те, що там з'являється". Демократ також назвав гасла, які фігурують у відео, "мовою гітлерівської Німеччини, а не американського президента".