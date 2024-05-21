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Блінкен: близько 90% імпортованих Росією мікросхем надходить з Китаю

 Китай надає величезну підтримку оборонно-промисловій базі РФ.

Блінкен: близько 90% імпортованих Росією мікросхем надходить з Китаю
Державний секретар США Ентоні Блінкен виступає з заключною промовою після засідання Ради Україна-НАТО ,Брюссель, Бельгія, 29 лис
Фото: EPA/UPG

Близько 90% мікроелектроніки Росія імпортує саме з  Китаю та спрямовує цю продукцію на виробництво танків, снарядів та інших озброєнь.

Про це заявив під час слухань у Сенаті американського Конгресу держсекретар США Ентоні Блінкен, пише Укрінформ.

"Ми не бачили, щоби Китай передавав реальні озброєння Росії для їх застосування в Україні. Північна Корея робить це, Іран робить це, Китай – ні. Але ми бачимо, що Китай надає величезну підтримку оборонно-промисловій базі РФ", – наголосив держсекретар.

За його словами, 70% усіх верстатів і 90% мікроелектроніки, які імпортує Росія, надходять саме  із Китаю.

"Багато з цього йде на розбудову оборонно-промислової бази, і в результаті ми бачимо, як Росія виробляє танки, артилерійські боєприпаси рекордними темпами", – зазначив Блінкен.

Для протидії імпорту мікросхем  до Китаю, Сполучені Штати намагаються виявити потоки цих поставок та попередити китайську сторону. Блінкен заявив, що говорив про це в тому числі і Сі Цзіньпіню під час недавнього візиту до Китаю. Бесіда проводиться і з європеською стороною.

"Не можна, щоби Китай, з одного боку, заявляв, що шукає кращих відносин із країнами Європи, а з іншого боку підживлював найбільшу загрозу європейській безпеці з часів закінчення холодної війни", – зазначив Блінкен.

Також США жорстко обмежують діяльність китайських компаній, які порушують режим ембарго для Росії.

"Ми вже запровадили санкції проти понад 100 юридичних осіб у Китаї, які постачали продукцію подвійного призначення та інші речі, які є у списках санкцій. Ми продовжимо це робити, і ми працюємо над координацією наших зусиль з європейськими та іншими партнерами", – додав держсекретар США.

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