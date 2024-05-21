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У Китаї жінка зарізала у школі двох людей, ще 10 отримали поранення

Після нападу у навчальному закладі провели евакуацію.

У Китаї жінка зарізала у школі двох людей, ще 10 отримали поранення
Фото: Укрінформ

У китайській провінції Цзянсі жінка напала на людей з ножем у початковій школі. Двоє осіб загинули, 10 отримали поранення, пише Independent.

Після нападу у школі провели евакуацію.

45-річна підозрювана використовувала для нападу ніж для фруктів. Її затримали.

Чи були серед загиблих чи поранених студенти ‒ невідомо.

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Поліція повідомила, що четверо постраждалих отримали травми без загрози для життя, а інші шестеро ‒ легкі пошкодження.

  • За останній рік у Китаї повідомили про низку нападів з ножем.
  • Торік у серпні у житловому комплексі в провінції Юньнань озброєний ножем чоловік з історією психічних захворювань убив двох людей і поранив сімох.
  • За місяць до цього шестеро людей, зокрема троє дітей, отримали смертельні ножові поранення в дитячому садку в провінції Гуандун.
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