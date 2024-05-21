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Унаслідок удару блискавки у німецькому Дрездені поранення отримали 10 людей

Служби екстреної допомоги реанімували двох чоловіків після зупинки серця.

Унаслідок удару блискавки у німецькому Дрездені поранення отримали 10 людей
Фото: Benedict Bartsch/xcitepress/dpa/picture alliance

Удар блискавки у місті Дрезден на сході Німеччини вчора увечері поранив десять людей, четверо з них отримали серйозні поранення.

Про це пише Німецька хвиля.

Блискавка вдарила по берегах Ельби під час грози.

Служби екстреної допомоги успішно реанімували двох чоловіків після того, як внаслідок інциденту у них сталася зупинка серця.

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Троє жінок та семеро чоловіків віком від 26 до 41 року госпіталізували у найближчі лікарні.

Поліція Дрездена оточила територію та направила гелікоптер для пошуку поранених.

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