Унаслідок удару блискавки у німецькому Дрездені поранення отримали 10 людей

Служби екстреної допомоги реанімували двох чоловіків після зупинки серця.

Удар блискавки у місті Дрезден на сході Німеччини вчора увечері поранив десять людей, четверо з них отримали серйозні поранення.

Про це пише Німецька хвиля.

Блискавка вдарила по берегах Ельби під час грози.

Служби екстреної допомоги успішно реанімували двох чоловіків після того, як внаслідок інциденту у них сталася зупинка серця.

Троє жінок та семеро чоловіків віком від 26 до 41 року госпіталізували у найближчі лікарні.

Поліція Дрездена оточила територію та направила гелікоптер для пошуку поранених.