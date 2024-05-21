Унаслідок удару блискавки у німецькому Дрездені поранення отримали 10 людей

Удар блискавки у місті Дрезден на сході Німеччини вчора увечері поранив десять людей, четверо з них отримали серйозні поранення.
Про це пише Німецька хвиля.
Блискавка вдарила по берегах Ельби під час грози.
Служби екстреної допомоги успішно реанімували двох чоловіків після того, як внаслідок інциденту у них сталася зупинка серця.
Троє жінок та семеро чоловіків віком від 26 до 41 року госпіталізували у найближчі лікарні.
Поліція Дрездена оточила територію та направила гелікоптер для пошуку поранених.
- Торік у липні на горі Говерла через влучання блискавки загинули двоє людей. А у червні у селі Гатне Фастівського району Київщини блискавка влучила у житловий будинок.