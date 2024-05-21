Сьогодні у Німеччині розпочинається суд над ультраправими, які планували зі зброєю штурмувати Рейхстаг

Група є частиною руху Reichsbürger (громадяни Рейху), членами якого зараз є 23 000 осіб. Вони відмовляються визнавати легітимність сучасної німецької держави.

Сьогодні у Франкфурті в умовах суворих заходів безпеки відбудеться найвидовищніший із трьох судових процесів над розгалуженою групою ультраправих змовників, які планували державний переворот у Німеччині.

Про це пише The Guardian.

Судитимуть лідера групи, самопроголошеного аристократа, агента нерухомості, відомого як принц Генріх XIII, його російську подругу та сім інших членів групи, включно з колишнім поліцейським і екссуддею, який зараз є депутатом від ультраправої партії AfD.

За інформацією федеральної прокуратури, група планувала штурмувати Рейхстаг у Берліні за збройної підтримки свого воєнізованого крила, заарештувати членів Бундестагу і показати на телебаченні канцлера Олафа Шольца у наручниках, сподіваючись залучити на свій бік простих німців.

У разі успіху групи 72-річний Генріх розраховував стати новим канцлером Німеччини.

Група є частиною руху Reichsbürger (громадяни Рейху), членами якого зараз є 23 000 осіб, які відмовляються визнавати легітимність сучасної німецької держави і хотіли б, щоб кордони Німеччини були “перекроєні” до ліній 1918 року.

Судовий процес у Франкфурті, який проходить у спеціально побудованому металевому контейнерному будинку на околиці фінансової столиці Німеччини, є другим за участю підсудних змовників.

Наприкінці квітня у Штутгарті розпочався судовий процес над військовим крилом угруповання, під судом ‒ колишні солдати спецслужб, поліцейські, слюсар та сантехнік.

У червні в Мюнхені має відбутися третє судове засідання, в якому бере участь езотеричне крило групи, до якого входять лікар і відомий шеф-кухар, — усі вони вважалися членами кабінету міністрів групи.

Загалом судять 26 осіб. Ще один, 70-річний чоловік, нещодавно помер у лікарні у Франкфурті. Очікується, що ці три справи триватимуть протягом року чи більше.