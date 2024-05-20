Президент Євроради прокоментував аварію гелікоптера очільника Ірану
Президент Євроради прокоментував аварію гелікоптера очільника Ірану
Красюк: «Рефері вкрав нокаут в Усика»
Красюк: «Рефері вкрав нокаут в Усика»
«Лютий» у травні. Синхронний удар камікадзе по трьох регіонах Росії
«Лютий» у травні. Синхронний удар камікадзе по трьох регіонах Росії
Переможець Євробачення вимагає запровадити у Швейцарії третій гендер
Переможець Євробачення вимагає запровадити у Швейцарії третій гендер
Усик переміг Фʼюрі роздільним рішенням суддів і став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі
Усик переміг Фʼюрі роздільним рішенням суддів і став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі
В Україні далекобійники перекрили частину траси Київ-Одеса через новий закон про мобілізацію
В Україні далекобійники перекрили частину траси Київ-Одеса через новий закон про мобілізацію
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Повторна ВЛК для «обмежено придатних». Міноборони оновило список захворювань. Як це працюватиме
Повторна ВЛК для «обмежено придатних». Міноборони оновило список захворювань. Як це працюватиме
Вертоліт іранського президента здійснив жорстку посадку. Інформації про стан Райсі немає, ‒ ЗМІ (оновлено)
Вертоліт іранського президента здійснив жорстку посадку. Інформації про стан Райсі немає, ‒ ЗМІ (оновлено)
ГоловнаСвіт

Іспанія відкликала посла з Аргентини через ремарки президента Мілея на ультраправому мітингу у Мадриді

Аргентинський лідер назвав жінку очільника іспанського прем'єра Санчеса "корумпованою".

Іспанія відкликала посла з Аргентини через ремарки президента Мілея на ультраправому мітингу у Мадриді
Президент Аргентини Хав'єр Мілей виступає під час ультраправого мітингу у Мадриді. 19 травня 2024 року
Фото: EPA/UPG

Іспанська ультраправа партія Vox провела в неділю масовий мітинг у Мадриді напередодні виборів до Європарламенту, демонструючи підтримку міжнародних союзників, зокрема президента Аргентини Хав’єра Мілея, прем’єр-міністрів Італії та Угорщини та лідерів правих із Франції та Португалії.

Про це пишуть Reuters та Bloomberg.

У політсилі повідомили, що майже 11 тисяч вболівальників заповнили колишню арену для кориди, розмахуючи сотнями прапорів Іспанії, а також Аргентини, Куби, Венесуели та Ізраїлю. 

Мілей взяв участь у заході, у своїй промові він звинуватив дружину іспанського прем'єр-міністра в корупції та засудив соціалізм як “проклятий і канцерогенний”.

У відповідь соціалістичний уряд Іспанії вимагає вибачень від президента Аргентини, заявивши, що коментарі лідера лібертаріанців на мітингу сильно зіпсували відносини між країнами. Міністр закордонних справ Хосе Мануель Альбарес заявив, що Іспанія відкликає свого посла з Буенос-Айреса.

Хто ще взяв участь у мітингу ультправих

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні з'явилася на мітингу в прямому ефірі по відеозв'язку і отримала аплодисменти за свою промову іспанською мовою, в якій вона критикувала нелегальну міграцію та сурогатну вагітність.

Очільник угорського уряду Віктор Орбан та колишній прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у заздалегідь записаних відеороликах вихваляли християнські цінності Європи.

Високий ентузіазм викликав колишній президент США, республіканець Дональд Трамп, якого у Мадриді представляли віце-президент консервативного дослідницького інституту “Heritage Foundation” і колишні співробітники Білого дому Метт і Мерседес Шлапп.

Підписуйтесь на наш Google News

Учасники мітингу підбадьорювали промовців, “починаючи від кандидатки в президенти Франції Марін Ле Пен і закінчуючи лідером португальської Chega Андре Вентурою”, і глузували “з кожної згадки про прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса, порядок денний ООН на період до 2030 року, фемінізм чи соціалізм”.

На тлі замаху на життя на словацького прем’єра Роберта Фіцо 15 травня через присутність іноземних високопоставлених осіб на заході запровадили посилені заходи безпеки.

“Як і його партнери в групі ECR Європейського парламенту, Vox сподівається осідлати популістську хвилю на виборах 9 червня, щоб збільшити нинішнє представництво чотирьох євродепутатів”, ‒ йдеться у матеріалі.

  • На початку травня Мадрид і Буенос-Айрес обмінялися критичними заявами після того, як міністр транспорту Іспанії Оскар Пуенте сказав, що президент Мілей вживав наркотики під час минулорічної виборчої кампанії.
  • Офіс Мілея засудив слова Пуенте і розкритикував прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса. Мілей заявив, що Санчес “ставить під загрозу іспанських жінок, допускаючи нелегальну імміграцію” та "підриває цілісність Іспанії, укладаючи угоди з сепаратистами", а його ліва політика принесла “смерть і злидні”.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies