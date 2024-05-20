Іспанія відкликала посла з Аргентини через ремарки президента Мілея на ультраправому мітингу у Мадриді

Президент Аргентини Хав'єр Мілей виступає під час ультраправого мітингу у Мадриді. 19 травня 2024 року

Іспанська ультраправа партія Vox провела в неділю масовий мітинг у Мадриді напередодні виборів до Європарламенту, демонструючи підтримку міжнародних союзників, зокрема президента Аргентини Хав’єра Мілея, прем’єр-міністрів Італії та Угорщини та лідерів правих із Франції та Португалії.

Про це пишуть Reuters та Bloomberg.

У політсилі повідомили, що майже 11 тисяч вболівальників заповнили колишню арену для кориди, розмахуючи сотнями прапорів Іспанії, а також Аргентини, Куби, Венесуели та Ізраїлю.

Мілей взяв участь у заході, у своїй промові він звинуватив дружину іспанського прем'єр-міністра в корупції та засудив соціалізм як “проклятий і канцерогенний”.

У відповідь соціалістичний уряд Іспанії вимагає вибачень від президента Аргентини, заявивши, що коментарі лідера лібертаріанців на мітингу сильно зіпсували відносини між країнами. Міністр закордонних справ Хосе Мануель Альбарес заявив, що Іспанія відкликає свого посла з Буенос-Айреса.

Хто ще взяв участь у мітингу ультправих

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні з'явилася на мітингу в прямому ефірі по відеозв'язку і отримала аплодисменти за свою промову іспанською мовою, в якій вона критикувала нелегальну міграцію та сурогатну вагітність.

Очільник угорського уряду Віктор Орбан та колишній прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у заздалегідь записаних відеороликах вихваляли християнські цінності Європи.

Високий ентузіазм викликав колишній президент США, республіканець Дональд Трамп, якого у Мадриді представляли віце-президент консервативного дослідницького інституту “Heritage Foundation” і колишні співробітники Білого дому Метт і Мерседес Шлапп.

Учасники мітингу підбадьорювали промовців, “починаючи від кандидатки в президенти Франції Марін Ле Пен і закінчуючи лідером португальської Chega Андре Вентурою”, і глузували “з кожної згадки про прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса, порядок денний ООН на період до 2030 року, фемінізм чи соціалізм”.

На тлі замаху на життя на словацького прем’єра Роберта Фіцо 15 травня через присутність іноземних високопоставлених осіб на заході запровадили посилені заходи безпеки.

“Як і його партнери в групі ECR Європейського парламенту, Vox сподівається осідлати популістську хвилю на виборах 9 червня, щоб збільшити нинішнє представництво чотирьох євродепутатів”, ‒ йдеться у матеріалі.