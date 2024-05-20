​Великобританія у травні передала Україні 80 ракет ППО та 1 млн набоїв до стрілецької зброї

Великобританія протягом трьох тижнів травня передала Україні вже 80 ракет для протиповітряної оборони та 1 млн набоїв до стрілецької зброї.
Про це у соцмережі Х (Twitter) повідомив міністр оборони країни Грант Шеппс.
"Світ не може чекати, Україна потребує, щоб ми активізувалися, щоб у них було все необхідне для того, щоб відтіснити Путіна. Це саме те, що Британія зробила сьогодні", – написав міністр і опублікував повний звіт про те, що Британія передала Україні у травні.
Зокрема, протягом травня Великобританія передала Україні:
- 80 ракет до ППО (ще 20 надійдуть до кінця травня);
- понад 20 систем розмінування;
- понад 30 палет запчастин та протимінного обладнання;
- дрони-розвідники великого радіусу дії;
- 1 млн набоїв до стрілецької зброї;
- 4000 одиниць військового одягу;
- 20 бронемашин-амфібій Viking.
The world cannot wait, Ukraine needs us to step up so they have what they need to push Putin back.— Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) May 19, 2024
That’s exactly what the UK has done today.
A full breakdown of what we’ve rushed to Ukraine to support the men and women fighting on freedom’s frontline: pic.twitter.com/C64pa6yvO4
- 11 травня стало відомо, що Великобританія передає Україні найбільший за всю історію пакет військової допомоги. Йдеться про про допомогу на 500 мільйонів фунтів стерлінгів.
- Перед цим Лондон оголосив про додатковий внесок до Фонду підтримки енергетики України на суму 20 мільйонів фунтів стерлінгів (23 млн євро).
- Крім того, Великобританія закликає Німеччину надати Україні далекобійні ракети Taurus і дозволити завдавати ними ударів по території Криму.