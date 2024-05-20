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​Великобританія у травні передала Україні 80 ракет ППО та 1 млн набоїв до стрілецької зброї

Ще 20 ракет ППО надійдуть до України до кінця місяця.

​Великобританія у травні передала Україні 80 ракет ППО та 1 млн набоїв до стрілецької зброї
Грант Шеппс
Фото: The Times

Великобританія протягом трьох тижнів травня передала Україні вже 80 ракет для протиповітряної оборони та 1 млн набоїв до стрілецької зброї.

Про це у соцмережі Х (Twitter) повідомив міністр оборони країни Грант Шеппс.

"Світ не може чекати, Україна потребує, щоб ми активізувалися, щоб у них було все необхідне для того, щоб відтіснити Путіна. Це саме те, що Британія зробила сьогодні", – написав міністр і опублікував повний звіт про те, що Британія передала Україні у травні.

Зокрема, протягом травня Великобританія передала Україні: 

  • 80 ракет до ППО (ще 20 надійдуть до кінця травня);
  • понад 20 систем розмінування;
  • понад 30 палет запчастин та протимінного обладнання;
  • дрони-розвідники великого радіусу дії;
  • 1 млн набоїв до стрілецької зброї;
  • 4000 одиниць військового одягу;
  • 20 бронемашин-амфібій Viking.

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