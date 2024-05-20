​Великобританія у травні передала Україні 80 ракет ППО та 1 млн набоїв до стрілецької зброї

Ще 20 ракет ППО надійдуть до України до кінця місяця.

Великобританія протягом трьох тижнів травня передала Україні вже 80 ракет для протиповітряної оборони та 1 млн набоїв до стрілецької зброї.

Про це у соцмережі Х (Twitter) повідомив міністр оборони країни Грант Шеппс.

"Світ не може чекати, Україна потребує, щоб ми активізувалися, щоб у них було все необхідне для того, щоб відтіснити Путіна. Це саме те, що Британія зробила сьогодні", – написав міністр і опублікував повний звіт про те, що Британія передала Україні у травні.

Зокрема, протягом травня Великобританія передала Україні:

80 ракет до ППО (ще 20 надійдуть до кінця травня);

понад 20 систем розмінування;

понад 30 палет запчастин та протимінного обладнання;

дрони-розвідники великого радіусу дії;

1 млн набоїв до стрілецької зброї;

4000 одиниць військового одягу;

20 бронемашин-амфібій Viking.

The world cannot wait, Ukraine needs us to step up so they have what they need to push Putin back.



That’s exactly what the UK has done today.



A full breakdown of what we’ve rushed to Ukraine to support the men and women fighting on freedom’s frontline: pic.twitter.com/C64pa6yvO4 — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) May 19, 2024