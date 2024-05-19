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Президент Євроради прокоментував аварію гелікоптера очільника Ірану

ЄС "пильно стежить" за ситуацією щодо аварії гелікоптера та зникнення президента Ірану.

Президент Євроради прокоментував аварію гелікоптера очільника Ірану
Шарль Мішель
Фото: EPA/UPG

Президент Євроради Шарль Мішель прокоментував аварію гелікоптера очільника Ірану Ібрахіма Райсі.

Як повідомив Мішель у соцмережі Х (Twitter), він  "стежить за новинами довкола аварії гелікоптера, на борту якого були президент та міністр закордонних справ Ірану, доля яких наразі невідома".

За його словами, європосадовці теж "уважно стежать" за ситуацією.

"Разом з країнами-членами ЄС і партнерами ми пильно стежимо за ситуацією", – написав Шарль Мішель. 

Що відомо про зникнення гелікоптера

  • Сьогодні в Ірані зазнав аварії один із трьох вертольотів у кортежі президента країни Ібрахіма Райсі.
  • За попередньою інформацією, гелікоптер, на борту якого перебував президент Райсі, здійснив жорстку посадку. 
  • Кортеж Райсі, ймовірно, потрапив в аварію біля азербайджанського міста Джульфа. Інцидент стався, коли Райсі поверталавя з іранської провінції Східний Азербайджан.
  • Керівник МВС Ірану Ахмад Вахіді підтвердив аварію вертольота конвою Ібрахіма Раїсі. Він заявив, що погані погодні умови заважають рятувальникам дістатися місця події.
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