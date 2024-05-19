Президент Євроради прокоментував аварію гелікоптера очільника Ірану

ЄС "пильно стежить" за ситуацією щодо аварії гелікоптера та зникнення президента Ірану.

Президент Євроради Шарль Мішель прокоментував аварію гелікоптера очільника Ірану Ібрахіма Райсі.

Як повідомив Мішель у соцмережі Х (Twitter), він "стежить за новинами довкола аварії гелікоптера, на борту якого були президент та міністр закордонних справ Ірану, доля яких наразі невідома".

За його словами, європосадовці теж "уважно стежать" за ситуацією.

"Разом з країнами-членами ЄС і партнерами ми пильно стежимо за ситуацією", – написав Шарль Мішель.

Following closely reports that the helicopter carrying the Iranian President and the foreign minister has been forced to land unexpectedly and their condition not yet clear.



Together with EU member states and partners, we are monitoring the situation closely. — Charles Michel (@CharlesMichel) May 19, 2024

Що відомо про зникнення гелікоптера