Президент Євроради прокоментував аварію гелікоптера очільника Ірану

Президент Євроради Шарль Мішель прокоментував аварію гелікоптера очільника Ірану Ібрахіма Райсі.
Як повідомив Мішель у соцмережі Х (Twitter), він "стежить за новинами довкола аварії гелікоптера, на борту якого були президент та міністр закордонних справ Ірану, доля яких наразі невідома".
За його словами, європосадовці теж "уважно стежать" за ситуацією.
"Разом з країнами-членами ЄС і партнерами ми пильно стежимо за ситуацією", – написав Шарль Мішель.
Following closely reports that the helicopter carrying the Iranian President and the foreign minister has been forced to land unexpectedly and their condition not yet clear.— Charles Michel (@CharlesMichel) May 19, 2024
Together with EU member states and partners, we are monitoring the situation closely.
Що відомо про зникнення гелікоптера
- Сьогодні в Ірані зазнав аварії один із трьох вертольотів у кортежі президента країни Ібрахіма Райсі.
- За попередньою інформацією, гелікоптер, на борту якого перебував президент Райсі, здійснив жорстку посадку.
- Кортеж Райсі, ймовірно, потрапив в аварію біля азербайджанського міста Джульфа. Інцидент стався, коли Райсі поверталавя з іранської провінції Східний Азербайджан.
- Керівник МВС Ірану Ахмад Вахіді підтвердив аварію вертольота конвою Ібрахіма Раїсі. Він заявив, що погані погодні умови заважають рятувальникам дістатися місця події.