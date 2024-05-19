​УП: атака на нафтобазу у Ленінградській області РФ – це робота ГУР

В ніч на 19 травня Виборзьку нафтобазу в Ленінградській області РФ атакували в результаті спецоперації Головного управління розвідки Міноборони України.

Про це із посиланням на співрозмовника у розвідці повідомляє "Українська правда".

Зазначається, що за допомогою трьох вибухових пристроїв уражено і знищено вертикальні резервуари з паливом на нафтобазі, яку Росія використовує у військових цілях.

"Декарбонізація путінської диктатури триватиме й надалі, послідовно і методично, поки Росія використовує нафтогазову галузь у воєнних цілях або не забереться з України. Ціна російської агресії для кремля постійно зростатиме і вже зараз відображається на їхній здатності забезпечувати пальним навіть внутрішній ринок. Далі буде", – прокоментували операцію у розвідці.

Раніше мешканці Виборга повідомляли у соцмережах про потужний вибух в місті близько 2:50 ночі, після якого на території нафтобази розпочалася пожежа.