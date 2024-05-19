Переможець Євробачення вимагає запровадити у Швейцарії третій гендер
Переможець Євробачення вимагає запровадити у Швейцарії третій гендер
Усик переміг Фʼюрі роздільним рішенням суддів і став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі
Усик переміг Фʼюрі роздільним рішенням суддів і став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі
Усі чоловіки від 18 до 60 років повинні отримати військово-обліковий документ з VIN-кодом, ‒ юрист
Усі чоловіки від 18 до 60 років повинні отримати військово-обліковий документ з VIN-кодом, ‒ юрист
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
В Україні далекобійники перекрили частину траси Київ-Одеса через новий закон про мобілізацію
В Україні далекобійники перекрили частину траси Київ-Одеса через новий закон про мобілізацію
Міноборони запускає мобільний застосунок "Резерв+" для військовозобов'язаних, призовників і резервістів
Міноборони запускає мобільний застосунок "Резерв+" для військовозобов'язаних, призовників і резервістів
На війні загинув пілот винищувальної авіації Денис Василюк
На війні загинув пілот винищувальної авіації Денис Василюк
Повторна ВЛК для «обмежено придатних». Міноборони оновило список захворювань. Як це працюватиме
Повторна ВЛК для «обмежено придатних». Міноборони оновило список захворювань. Як це працюватиме
Путін у Китаї: антиамериканський фронт і спільна позиція Москви й Пекіна щодо війни проти України
Путін у Китаї: антиамериканський фронт і спільна позиція Москви й Пекіна щодо війни проти України
ГоловнаСвіт

​УП: атака на нафтобазу у Ленінградській області РФ – це робота ГУР

В результаті операції знищено вертикальні резервуари з паливом.

​УП: атака на нафтобазу у Ленінградській області РФ – це робота ГУР
Атака на Виборзьку нафтобазу в Ленінградській області
Фото: Фото із соцмереж

В ніч на 19 травня Виборзьку нафтобазу в Ленінградській області РФ атакували в результаті спецоперації Головного управління розвідки Міноборони України.

Про це із посиланням на співрозмовника у розвідці повідомляє "Українська правда". 

Зазначається, що за допомогою трьох вибухових пристроїв уражено і знищено вертикальні резервуари з паливом на нафтобазі, яку Росія використовує у військових цілях. 

"Декарбонізація путінської диктатури триватиме й надалі, послідовно і методично, поки Росія використовує нафтогазову галузь у воєнних цілях або не забереться з України. Ціна російської агресії для кремля постійно зростатиме і вже зараз відображається на їхній здатності забезпечувати пальним навіть внутрішній ринок. Далі буде", – прокоментували операцію у розвідці. 

Раніше мешканці Виборга повідомляли у соцмережах про потужний вибух в місті близько 2:50 ночі, після якого на території нафтобази розпочалася пожежа.

  • У ніч на 19 травня області РФ та Крим були атаковані ракетами та невідомими безпілотниками. У міноборони РФ заявили, що нібито, знищили всі повітряні цілі.
  • Згодом джерела LB.ua повідомили, що СБУ атакувала дронами військовий аеродром “Кущевська” та Слов’янський нафтопереробний завод. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies