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Окупанти скинули КАБи на футбольне поле та кладовище у Харкові

Одна людина постраждала, отримала гостру реакцію на стрес.

Окупанти скинули КАБи на футбольне поле та кладовище у Харкові
Пожежа після обстрілів Харкова 17 травня 2024
Фото: Інна Варениця

Російські окупанти продовжують завдавати ударів по Харкову та околицях міста. Зокрема, ворог атакував КАБами кладовище та футбольне поле у Шевченківському районі Харкова. 

Про це повідомляють мер міста Ігор Терехов та очільник ОВА Олег Синєгубов. 

"Останні два удари прийшлися по центральній частині міста. Одна ракета прилетіла на цвинтар, друга — в одне з найулюбленіших місць відпочинку харківʼян. Зайве ж казати, що ані на кладовищі, ані в рекреаційній зоні жодної військової інфраструктури немає?", — зазначає Терехов.

Олег Синєгубов уточнив, що удар прийшовся по Шевченківському району Харкова. За попередніми даними, росіяни атакували КАБом. 

"Відбулося влучання в землю біля  футбольного поля. Поряд жодної військової інфраструктури!", — додав Синєгубов.

  • У неділю окупанти завдали два ракетні удари "Іскандерами" по базі відпочинку у передмісті Харкова. Постраждали 16 осіб, серед них дитина, поліцейський та медик. Також відомо про 5 загиблих, серед яких вагітна жінка. 
  • Російська армія уранці 19 травня обстріляла з РСЗВ село Новоосинове Куп’янського району Харківської області, відомо про п'ятьох загиблих і дев'ятьох поранених.
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