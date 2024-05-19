Окупанти скинули КАБи на футбольне поле та кладовище у Харкові

Російські окупанти продовжують завдавати ударів по Харкову та околицях міста. Зокрема, ворог атакував КАБами кладовище та футбольне поле у Шевченківському районі Харкова.
Про це повідомляють мер міста Ігор Терехов та очільник ОВА Олег Синєгубов.
"Останні два удари прийшлися по центральній частині міста. Одна ракета прилетіла на цвинтар, друга — в одне з найулюбленіших місць відпочинку харківʼян. Зайве ж казати, що ані на кладовищі, ані в рекреаційній зоні жодної військової інфраструктури немає?", — зазначає Терехов.
Олег Синєгубов уточнив, що удар прийшовся по Шевченківському району Харкова. За попередніми даними, росіяни атакували КАБом.
"Відбулося влучання в землю біля футбольного поля. Поряд жодної військової інфраструктури!", — додав Синєгубов.
- У неділю окупанти завдали два ракетні удари "Іскандерами" по базі відпочинку у передмісті Харкова. Постраждали 16 осіб, серед них дитина, поліцейський та медик. Також відомо про 5 загиблих, серед яких вагітна жінка.
- Російська армія уранці 19 травня обстріляла з РСЗВ село Новоосинове Куп’янського району Харківської області, відомо про п'ятьох загиблих і дев'ятьох поранених.