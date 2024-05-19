Окупанти скинули КАБи на футбольне поле та кладовище у Харкові

Одна людина постраждала, отримала гостру реакцію на стрес.

Російські окупанти продовжують завдавати ударів по Харкову та околицях міста. Зокрема, ворог атакував КАБами кладовище та футбольне поле у Шевченківському районі Харкова.

Про це повідомляють мер міста Ігор Терехов та очільник ОВА Олег Синєгубов.

"Останні два удари прийшлися по центральній частині міста. Одна ракета прилетіла на цвинтар, друга — в одне з найулюбленіших місць відпочинку харківʼян. Зайве ж казати, що ані на кладовищі, ані в рекреаційній зоні жодної військової інфраструктури немає?", — зазначає Терехов.

Олег Синєгубов уточнив, що удар прийшовся по Шевченківському району Харкова. За попередніми даними, росіяни атакували КАБом.

"Відбулося влучання в землю біля футбольного поля. Поряд жодної військової інфраструктури!", — додав Синєгубов.