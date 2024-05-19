Два Patriot для Харкова змінять ситуацію: Зеленський відреагував на обстріли по базі відпочинку

Президент Володимир Зеленський показав наслідки удару "Іскандерами" по базі відпочинку у Малоданилівській громаді і висловив співчуття близьким та рідним загиблих.
Про це він написав у Telegram.
"Лише сьогодні й лише внаслідок одного з обстрілів Харківщини 16 людей постраждали, п’ять – загинули. Мої співчуття рідним і близьким", – заявив Зеленський.
Лідер продовжив, для того, щоб світ зупинив російський терор , потрібно подолати "дефіцит політичної волі лідерів".
"Два "Петріоти" для Харкова принципово змінять ситуацію. Системи ППО для інших наших міст і достатній обсяг підтримки для наших воїнів на передовій забезпечать програш російського терору", — наголосив Зеленський.
Президент подякував всім лідерам і державам, які "діють дійсно рішуче, щоб наблизити справедливе завершення війни та відповідальність терористів".
- Сьогодні вранці російська армія атакувала базу відпочинку у Харківському районі. Серед постраждалих опинилася дитина, фельдшер меддопомоги та поліціянт. Ворог знову застосував метод "подвійного удару", коли наступний обстріл відбувся через 20 хвилин після першого влучання. Серед загиблих вагітна жінка.