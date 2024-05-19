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Президент Зеленський з дружиною вшанували пам’ять жертв політичних репресій

Володимир та Олена Зеленські відвідали Національний історико-меморіальний заповідник "Биківнянські могили". 

Президент Зеленський з дружиною вшанували пам’ять жертв політичних репресій
Володимир та Олена Зеленські
Фото: скріншот

У День пам’яті жертв політичних репресій Президент України Володимир Зеленський з дружиною відвідали Національний історико-меморіальний заповідник "Биківнянські могили". 

Про це йдеться в повідомленні президента України в Telegram.

Президент України та перша леді вшанували пам’ять людей, яких убила тоталітарна радянська влада біля братської могили та пам’ятного знака польських поховань.

"Сьогодні ми вшановуємо пам’ять мільйонів людей, які були вбиті тоталітарною системою. Принижені, репресовані, закатовані. Позбавлені їхньої справжньої долі. Таланти, які були забрані в нашого народу. Зламані життя, які могли б зробити ще так багато для наступних поколінь…

Сьогодні в Биківнянському лісі ми згадуємо всіх жертв радянських політичних репресій. І нагадуємо, як важливо вистояти в нашій битві зараз. Вистояти проти сучасної російської системи, яка є нащадком того тоталітаризму.

Вічна пам’ять усім жертвам радянських репресій! І наша шана і вдячність усім, хто захищає життя", — написав Президент.

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