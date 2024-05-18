У Хорватії розпочав роботу проукраїнський уряд на чолі з Пленковичем

Це вже третій термін уряду Пленковича.

Парламент Хорватії у п'ятницю, 17 травня, затвердив уряд на чолі з прем'єр-міністром Андреєм Пленковичем і в якому домінує консервативна проєвропейська партія ХДС (Хорватська демократична партія). Андрей Пленкович на посаді Прем'єра вже третій термін і має проукраїнську позицію.

Про це пише Reuters.

Минулого року партія ХДС привела країну-члена НАТО з населенням 3,8 мільйона осіб до Шенгенської зони вільного пересування ЄС та єврозони, сформувала коаліцію з ультраправою партією "Вітчизняний рух". В уряді з 18 осіб "Рух" матиме трьох міністрів.

Згідно з коаліційною угодою між двома партіями, ХДС збереже своїх міністрів внутрішніх справ і культури. За прогнозом аналітиків, це означає, що політика в сферах міграції і прав меншин не зміниться.

"Очевидно, що прем’єр-міністр Пленкович знайде спосіб продовжувати вести центристську політику, орієнтовану на ЄС", – сказав політолог Давор Гженеро. — Я думаю, що серйозних змін у державній політиці не буде. Хорватія залишається стабільною як держава, яка має проєвропейськийй вектор".

Після голосування ХДС отримала 61 місце серед 151 представника парламенту. Коаліцію з ними склав "Вітчизняний рух" із 14 депутатами. Натомість Соціал-демократична партія, яку очолює проросійський президент Хорватії Зоран Міланович, разом із іншими союзниками матимуть 42 місця у парламенті.

Малі партії, які були союзниками ХДС, підтримували уряд, за винятком сербської SDSS, на виключенні якої з будь-якого майбутнього уряду наполягав "Вітчизняний рух".

"Вітчизняний рух", який вперше увійшов до уряду, очолить міністерство сільського господарства, нове міністерство демографії та частину міністерства економіки, яке було розділене на два відомства.

Партія Пленковича зберегла міністрів з попереднього уряду, привівши лише одне нове обличчя.

"У зовнішній політиці уряд на чолі з HDZ дотримуватиметься сильної прозахідної та проукраїнської позиції. Найбільшим викликом для нового уряду буде боротьба з корупцією, яка негативно впливає на бізнес-середовище", ‒ наголосив радник із питань Центральної та Східної Європи консалтингової компанії Teneo Андріус Турса.