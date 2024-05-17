Кабмін підвищив Гаврилюка до першого заступника міністра оборони і призначив заступником експосла в Кувейті

Умєров з лютого був без першого заступника.

Кабінет міністрів 17 травня звільнив заступника міністра оборони Івана Гаврилюка і призначив його першим заступником цього ж міністра.

Також призначили заступником міністра оборони з питань європейської інтеграції Олександра Балануцу. Про це повідомив у Telegram народний депутат, представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Рустем Умєров був без першого заступника з лютого, відколи звільнили Олександра Павлюка. Він став командувачем Сухопутних військ.

Іван Гаврилюк став заступником міністра оборони в жовтні 2023-го. До цього він із вересня 2022 був заступником головного інспектора МО. У перший день повномасштабної війни він був прийнятий на військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період і призначений начальником управління звʼязку та інформаційних систем штабу Командування Сил логістики Збройних Сил України.

Олександр Балануца, який сьогодні став заступником міністра оборони, з 2019 року був послом у Кувейті.

Фото: Посольство України в Кувейті Олександр Балануца з в.о. Президента Кувейтського університету Суад аль-Фадлі

З 2003 по 2006 рр. працював на посадах головного спеціаліста, завідувача відділу, начальника Відділу міжнародного співпробітництва в Міністерстві фінансів України та Державному комітеті фінансового моніторингу України.

З 2007 по 2012 рр. працював старшим викладачем, доцентом кафедри банківської справи та фінансового моніторингу факультету фінансів та банківської справи Національного університету Державної податкової служби України.

З 2012 по 2015 рр. докторант Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

З 2016 по 2019 рр. Консул-керівник Консульства України в місті Дубай, ОАЕ.

21 березня 2019 року призначений Надзвичайним і Повноважним Послом України в Державі Кувейт.