Як притягти Росію до відповідальності? Репортаж з дискусійної панелі “Нової країни”

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Нова Країна

Які юридичні механізми покарання ворога існують?

15 травня в Києві відбулася десята дискусійна панель в рамках спільного проєкту LB.ua і EFI Group “Нова країна” - «Злочин і справедливість: як притягти до відповідальності агресора?» 

Цього разу спікери та гості дискусії обговорювали, чи можливий сталий мир без встановлення всебічної справедливості у міжнародному, економічному та внутрішньополітичних аспектах:

  • засудження воєнних злочинів і покарання російських злочинців; 

  • виплати агресором відшкодувань та репарацій; 

  • відновлення прав людини, особливо - жертв війни; 

Як забезпечити це максимально ефективно? Які інструменти є пріоритетними? Яких ризиків варто уникати? 

Спікери дискусії:

  • Денис Малюська, міністр юстиції України;

    Денис Малюська
    Фото: Макс Требухов
    Денис Малюська

  • Владислав Власюк, радник керівника Офісу президента;

    Владислав Власюк
    Фото: Макс Требухов
    Владислав Власюк

  • Антон Кориневич, посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України;

    Антон Кориневич
    Фото: Макс Требухов
    Антон Кориневич

  • Наталія Гуменюк, засновниця Лабораторії журналістики суспільного інтересу і The Reckoning Project;

    Наталія Гуменюк
    Фото: Макс Требухов
    Наталія Гуменюк

  • Денис Маслов, голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики

    Денис Маслов
    Фото: Макс Требухов
    Денис Маслов

  • Ігор Ліскі, голова наглядової ради EFI Group.

    Ігор Ліскі
    Фото: Макс Требухов
    Ігор Ліскі

На думку міністра юстиції Дениса Малюськи, усі кроки, що робить сьогодні Україна щодо фіксування злочинів російської агресії, зміцнюють її переговорну позицію у майбутньому. 

“Війна закінчується на наших умовах - все одно за перемовним столом в нас мають бути якісь аргументи, якісь козирі в рукаві. Чим більше санкцій, чим більше обмежень, чим більше заморожених активів, чим більше кримінальних проваджень і позовів, тим більше козирів в нас в рукаві. Якщо в нас цього немає - тоді гра в одні ворота”, - зазначає міністр.

Міністр юстиції України Денис Малюська ( в центрі)
Фото: Макс Требухов
Міністр юстиції України Денис Малюська ( в центрі)

В цьому контексті посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України Антон Кориневич відзначив важливість створення Спеціального трибуналу за злочини агресії РФ

“Створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України є одним з ключових в ланці наших завдань з притягнення агресора до відповідальності. Тому що відповідальність за злочин агресії – це відповідальність за всю війну як таку. Жоден інший механізм притягнення до відповідальності, який існує сьогодні, не може забезпечити покарання представників вищого політичного та військового керівництва Росії за планування, початок і ведення агресивної війни, яку вони ведуть вже починаючи з кінця лютого року”, - заявив представник МЗС.

Антон Кориневич і Соня Кошкіна під час обговорення
Фото: Макс Требухов
Антон Кориневич і Соня Кошкіна під час обговорення

Радник керівника Офісу президента Владислав Власюк розповів, що до 40% змістовного наповнення останніх санкційних пакетів - це інформація України, її рекомендації і докази.

“За ці два роки, завдяки цьому “радісному” випадку агресії, ми стали набагато вагомішими в багатьох питаннях світової політики. Якщо взяти такий рейтинг юрисдикцій або країн, які розуміються на санкціях, ми будемо в першій п’ятірці”, - каже Власюк.

Радник керівника Офісу Президента Владислав Власюк
Фото: Макс Требухов
Радник керівника Офісу Президента Владислав Власюк

Щоправда, можливе відшкодування постраждалим від агресії можуть розтягнутися на роки, констатує голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики Денис Маслов.

“Коли ми разом зі світовою спільнотою зможемо дотиснути агресора піти на наші українські умови, на нашу українську формулу миру, тоді в майбутньому, можливо, процес відшкодування може розтягнутися на багато-багато років. …Механізми репарацій можуть бути різні. Але в першу чергу важливий результат війни. Наша перемога”, - зазначив Маслов. 

“Справедливість і підзвітність, міжнародні розслідування, національні розслідування – це єдиний цивілізований спосіб каналізувати помсту. Українці дуже добре знають, що всі не будуть покарані. Ми знаємо. Є 130 тисяч зафіксованих злочинів Генеральною прокуратурою, може не буде стільки вироків, може не будуть відкриті справи Міжнародним кримінальним судом... В багатьох злочинах може не бути доказової бази, що означає також, що повної справедливості не буде ніколи, але це не означає, що її не треба прагнути”, - заявила під час дискусії Наталія Гуменюк, засновниця Лабораторії журналістики суспільного інтересу і The Reckoning Project.

Наталія Гуменюк та Денис Малюська
Фото: Макс Требухов
Наталія Гуменюк та Денис Малюська

Голова наглядової ради EFI Group натомість зазначив, що сьогодні Україна права на 100%. “Може, перше в житті немає сірих зон, є біле і чорне. Світло і темрява. Мало того, що на нас напали, мало того, що ми добровільно віддали ядерну зброю, так ще й воєнні злочини є просто брутальним знищенням нації. Тому у нас унікальний шанс залучити на свій бік якмога більше країн”, - вважає Ліскі. 

Розгорнуті виступи головних спікерів очікуйте невдовзі на LB.ua.

Соня Кошкіна представляє спікерів дискусії
Фото: Макс Требухов
Соня Кошкіна представляє спікерів дискусії

Міністр юстиції України Денис Малюська
Фото: Макс Требухов
Міністр юстиції України Денис Малюська

Голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики Денис Маслов
Фото: Макс Требухов
Голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики Денис Маслов

Владислав Власюк (праворуч) та Денис Маслов
Фото: Макс Требухов
Владислав Власюк (праворуч) та Денис Маслов

Засновниця Лабораторії журналістики суспільного інтересу і The Reckoning Project Наталія Гуменюк
Фото: Макс Требухов
Засновниця Лабораторії журналістики суспільного інтересу і The Reckoning Project Наталія Гуменюк

Міністр юстиції України Денис Малюська
Фото: Макс Требухов
Міністр юстиції України Денис Малюська

Посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України Антон Кориневич
Фото: Макс Требухов
Посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України Антон Кориневич

Наталія Гуменюк та Денис Малюська
Фото: Макс Требухов
Наталія Гуменюк та Денис Малюська

Історик, народний депутат Володимир В'ятрович
Фото: Макс Требухов
Історик, народний депутат Володимир В'ятрович

Виконавчий директор Інституту постінформаційного суспільства Дмитро Золотухін під час дискусії
Фото: Макс Требухов
Виконавчий директор Інституту постінформаційного суспільства Дмитро Золотухін під час дискусії

Соня Кошкіна
Фото: Макс Требухов
Соня Кошкіна

Депутат Київської міськради Олег Костюшко
Фото: Макс Требухов
Депутат Київської міськради Олег Костюшко

Депутат Київради Леонід Ємець
Фото: Макс Требухов
Депутат Київради Леонід Ємець

Ігор Ліскі, голова наглядової ради EFI Group
Фото: Макс Требухов
Ігор Ліскі, голова наглядової ради EFI Group

Під час дискусії
Фото: Макс Требухов
Під час дискусії

Антон Кориневич і Соня Кошкіна
Фото: Макс Требухов
Антон Кориневич і Соня Кошкіна

Групове фото учасників після дискусії
Фото: Макс Требухов
Групове фото учасників після дискусії

Ігор Ліскі і Соня Кошкіна
Фото: Макс Требухов
Ігор Ліскі і Соня Кошкіна

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