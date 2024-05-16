15 травня в Києві відбулася десята дискусійна панель в рамках спільного проєкту LB.ua і EFI Group “Нова країна” - «Злочин і справедливість: як притягти до відповідальності агресора?»
Цього разу спікери та гості дискусії обговорювали, чи можливий сталий мир без встановлення всебічної справедливості у міжнародному, економічному та внутрішньополітичних аспектах:
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засудження воєнних злочинів і покарання російських злочинців;
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виплати агресором відшкодувань та репарацій;
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відновлення прав людини, особливо - жертв війни;
Як забезпечити це максимально ефективно? Які інструменти є пріоритетними? Яких ризиків варто уникати?
Спікери дискусії:
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Денис Малюська, міністр юстиції України;
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Владислав Власюк, радник керівника Офісу президента;
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Антон Кориневич, посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України;
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Наталія Гуменюк, засновниця Лабораторії журналістики суспільного інтересу і The Reckoning Project;
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Денис Маслов, голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
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Ігор Ліскі, голова наглядової ради EFI Group.
На думку міністра юстиції Дениса Малюськи, усі кроки, що робить сьогодні Україна щодо фіксування злочинів російської агресії, зміцнюють її переговорну позицію у майбутньому.
“Війна закінчується на наших умовах - все одно за перемовним столом в нас мають бути якісь аргументи, якісь козирі в рукаві. Чим більше санкцій, чим більше обмежень, чим більше заморожених активів, чим більше кримінальних проваджень і позовів, тим більше козирів в нас в рукаві. Якщо в нас цього немає - тоді гра в одні ворота”, - зазначає міністр.
В цьому контексті посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України Антон Кориневич відзначив важливість створення Спеціального трибуналу за злочини агресії РФ.
“Створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України є одним з ключових в ланці наших завдань з притягнення агресора до відповідальності. Тому що відповідальність за злочин агресії – це відповідальність за всю війну як таку. Жоден інший механізм притягнення до відповідальності, який існує сьогодні, не може забезпечити покарання представників вищого політичного та військового керівництва Росії за планування, початок і ведення агресивної війни, яку вони ведуть вже починаючи з кінця лютого року”, - заявив представник МЗС.
Радник керівника Офісу президента Владислав Власюк розповів, що до 40% змістовного наповнення останніх санкційних пакетів - це інформація України, її рекомендації і докази.
“За ці два роки, завдяки цьому “радісному” випадку агресії, ми стали набагато вагомішими в багатьох питаннях світової політики. Якщо взяти такий рейтинг юрисдикцій або країн, які розуміються на санкціях, ми будемо в першій п’ятірці”, - каже Власюк.
Щоправда, можливе відшкодування постраждалим від агресії можуть розтягнутися на роки, констатує голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики Денис Маслов.
“Коли ми разом зі світовою спільнотою зможемо дотиснути агресора піти на наші українські умови, на нашу українську формулу миру, тоді в майбутньому, можливо, процес відшкодування може розтягнутися на багато-багато років. …Механізми репарацій можуть бути різні. Але в першу чергу важливий результат війни. Наша перемога”, - зазначив Маслов.
“Справедливість і підзвітність, міжнародні розслідування, національні розслідування – це єдиний цивілізований спосіб каналізувати помсту. Українці дуже добре знають, що всі не будуть покарані. Ми знаємо. Є 130 тисяч зафіксованих злочинів Генеральною прокуратурою, може не буде стільки вироків, може не будуть відкриті справи Міжнародним кримінальним судом... В багатьох злочинах може не бути доказової бази, що означає також, що повної справедливості не буде ніколи, але це не означає, що її не треба прагнути”, - заявила під час дискусії Наталія Гуменюк, засновниця Лабораторії журналістики суспільного інтересу і The Reckoning Project.
Голова наглядової ради EFI Group натомість зазначив, що сьогодні Україна права на 100%. “Може, перше в житті немає сірих зон, є біле і чорне. Світло і темрява. Мало того, що на нас напали, мало того, що ми добровільно віддали ядерну зброю, так ще й воєнні злочини є просто брутальним знищенням нації. Тому у нас унікальний шанс залучити на свій бік якмога більше країн”, - вважає Ліскі.
Розгорнуті виступи головних спікерів очікуйте невдовзі на LB.ua.