15 травня в Києві відбулася десята дискусійна панель в рамках спільного проєкту LB.ua і EFI Group “Нова країна” - «Злочин і справедливість: як притягти до відповідальності агресора?»

Цього разу спікери та гості дискусії обговорювали, чи можливий сталий мир без встановлення всебічної справедливості у міжнародному, економічному та внутрішньополітичних аспектах:

засудження воєнних злочинів і покарання російських злочинців;

виплати агресором відшкодувань та репарацій;

відновлення прав людини, особливо - жертв війни;

Як забезпечити це максимально ефективно? Які інструменти є пріоритетними? Яких ризиків варто уникати?

Спікери дискусії:

Денис Малюська , міністр юстиції України; Фото: Макс Требухов Денис Малюська

Владислав Власюк , радник керівника Офісу президента; Фото: Макс Требухов Владислав Власюк

Антон Кориневич , посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України; Фото: Макс Требухов Антон Кориневич

Наталія Гуменюк , засновниця Лабораторії журналістики суспільного інтересу і The Reckoning Project; Фото: Макс Требухов Наталія Гуменюк

Денис Маслов , голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики Фото: Макс Требухов Денис Маслов

Ігор Ліскі, голова наглядової ради EFI Group. Фото: Макс Требухов Ігор Ліскі

На думку міністра юстиції Дениса Малюськи, усі кроки, що робить сьогодні Україна щодо фіксування злочинів російської агресії, зміцнюють її переговорну позицію у майбутньому.

“Війна закінчується на наших умовах - все одно за перемовним столом в нас мають бути якісь аргументи, якісь козирі в рукаві. Чим більше санкцій, чим більше обмежень, чим більше заморожених активів, чим більше кримінальних проваджень і позовів, тим більше козирів в нас в рукаві. Якщо в нас цього немає - тоді гра в одні ворота”, - зазначає міністр.

Фото: Макс Требухов Міністр юстиції України Денис Малюська ( в центрі)

В цьому контексті посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України Антон Кориневич відзначив важливість створення Спеціального трибуналу за злочини агресії РФ.

“Створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України є одним з ключових в ланці наших завдань з притягнення агресора до відповідальності. Тому що відповідальність за злочин агресії – це відповідальність за всю війну як таку. Жоден інший механізм притягнення до відповідальності, який існує сьогодні, не може забезпечити покарання представників вищого політичного та військового керівництва Росії за планування, початок і ведення агресивної війни, яку вони ведуть вже починаючи з кінця лютого року”, - заявив представник МЗС.

Фото: Макс Требухов Антон Кориневич і Соня Кошкіна під час обговорення

Радник керівника Офісу президента Владислав Власюк розповів, що до 40% змістовного наповнення останніх санкційних пакетів - це інформація України, її рекомендації і докази.

“За ці два роки, завдяки цьому “радісному” випадку агресії, ми стали набагато вагомішими в багатьох питаннях світової політики. Якщо взяти такий рейтинг юрисдикцій або країн, які розуміються на санкціях, ми будемо в першій п’ятірці”, - каже Власюк.

Фото: Макс Требухов Радник керівника Офісу Президента Владислав Власюк

Щоправда, можливе відшкодування постраждалим від агресії можуть розтягнутися на роки, констатує голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики Денис Маслов.

“Коли ми разом зі світовою спільнотою зможемо дотиснути агресора піти на наші українські умови, на нашу українську формулу миру, тоді в майбутньому, можливо, процес відшкодування може розтягнутися на багато-багато років. …Механізми репарацій можуть бути різні. Але в першу чергу важливий результат війни. Наша перемога”, - зазначив Маслов.

“Справедливість і підзвітність, міжнародні розслідування, національні розслідування – це єдиний цивілізований спосіб каналізувати помсту. Українці дуже добре знають, що всі не будуть покарані. Ми знаємо. Є 130 тисяч зафіксованих злочинів Генеральною прокуратурою, може не буде стільки вироків, може не будуть відкриті справи Міжнародним кримінальним судом... В багатьох злочинах може не бути доказової бази, що означає також, що повної справедливості не буде ніколи, але це не означає, що її не треба прагнути”, - заявила під час дискусії Наталія Гуменюк, засновниця Лабораторії журналістики суспільного інтересу і The Reckoning Project.

Фото: Макс Требухов Наталія Гуменюк та Денис Малюська

Голова наглядової ради EFI Group натомість зазначив, що сьогодні Україна права на 100%. “Може, перше в житті немає сірих зон, є біле і чорне. Світло і темрява. Мало того, що на нас напали, мало того, що ми добровільно віддали ядерну зброю, так ще й воєнні злочини є просто брутальним знищенням нації. Тому у нас унікальний шанс залучити на свій бік якмога більше країн”, - вважає Ліскі.

Розгорнуті виступи головних спікерів очікуйте невдовзі на LB.ua.

Фото: Макс Требухов Соня Кошкіна представляє спікерів дискусії

Фото: Макс Требухов Міністр юстиції України Денис Малюська

Фото: Макс Требухов Голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики Денис Маслов

Фото: Макс Требухов Владислав Власюк (праворуч) та Денис Маслов

Фото: Макс Требухов Засновниця Лабораторії журналістики суспільного інтересу і The Reckoning Project Наталія Гуменюк

Фото: Макс Требухов Міністр юстиції України Денис Малюська

Фото: Макс Требухов Посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України Антон Кориневич

Фото: Макс Требухов Наталія Гуменюк та Денис Малюська

Фото: Макс Требухов Історик, народний депутат Володимир В'ятрович

Фото: Макс Требухов Виконавчий директор Інституту постінформаційного суспільства Дмитро Золотухін під час дискусії

Фото: Макс Требухов Соня Кошкіна

Фото: Макс Требухов Депутат Київської міськради Олег Костюшко

Фото: Макс Требухов Депутат Київради Леонід Ємець

Фото: Макс Требухов Ігор Ліскі, голова наглядової ради EFI Group

Фото: Макс Требухов Під час дискусії

Фото: Макс Требухов Антон Кориневич і Соня Кошкіна

Фото: Макс Требухов Групове фото учасників після дискусії