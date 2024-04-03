Генпрокурор Костін розповів, як просувається робота зі створення спецтрибуналу для Путіна

Прогрес у питанні створення спецтрибуналу для російського диктатора Володимира Путіна слід розглядати в динаміці.

Про це сказав Генеральний прокурор України Андрій Костін у коментарі LB.ua.

Коментуючи заяву міністра закордонних справ Дмитра Кулеби щодо відсутності практичного прогресу у створенні трибуналу, Костін наголосив на складності дискусії щодо моделі суду.

“Звісно, що ця робота не є простою — з часів Другої Світової ніхто в світі не здійснював кримінальне переслідування за злочин агресії на міжнародному рівні. Робимо все, аби врахувати позиції усіх партнерів і при цьому досягти головної мети — забезпечити повну відповідальність Росії за її злочини”, — сказав Костін.

Генеральний прокурор підкреслив, що сьогодні обговорення спецтрибуналу перейшло на рівень дискусії щодо формату і особливостей.

“Коли мене питають, чи є практичний прогрес у створенні трибуналу, я наголошую: все треба розглядати в динаміці. В березні 2022 року більшість міжнародних партнерів не розглядали серйозно цю ініціативу. А вже за 6 місяців в жовтні 2022 перші країни офіційно підтримали необхідність створення трибуналу щодо злочину агресії. І сьогодні вже понад 40 країн світу працюють в рамках Core Group над його юридичною моделлю”, - зазначив Костін.

За його словами, коли б трибунал не створили, Україна має підготувати все необхідне для початку судового процесу.

“Завдання — систематизувати й аналізувати докази, щоб розробити стратегію кримінального переслідування за злочин. І поки триває дискусія щодо моделі трибуналу, 16 прокурорів із 6 країн вже працюють над цим у Міжнародному центрі з переслідування за злочин агресії — ICPA— в Гаазі. Позиція України чітка й однозначна: справжню справедливість для всіх жертв і постраждалих від російської агресії зможе забезпечити лише такий трибунал, який матиме юрисдикцію судити головного злочинця — Путіна”, — наголосив Костін.

Спецтрибунал: що відомо