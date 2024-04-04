На Нікопольщині через удари РФ майже 5 тис абонентів залишилися без газу

Під російську атаку потрапив газопровід, водопровідна мережа, лінії електропередач, АЗС та ліцей.

Через ворожі удари по Нікопольщині Дніпропетровської області майже 5 тисяч абонентів залишилися без газу. Такж отримали ушкодження водопровідна мережа, лінії електропередач, АЗС та ліцей. Люди не постраждали.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Удари по Нікопольщині тривали від ранку. Як і щодень, гатили з артилерії та цілили дронами-камікадзе", – зазначив Лисак.

У Червоногригорівській громаді побиті АЗС та ліцей. А ще – комунікації. Зайнявся газопровід високого тиску. Пошкоджена водопровідна мережа, кілька ліній електропередач.

"В результаті майже 5 тис абонентів залишилися без газу, 3 тис – без води. І понад 12 тис – без світла, втім, всіх вже заживили. Частково повернули й решту централізованих послуг. Ремонтні бригади працюють", – заявив начальник ОВА.

Він додав, що через ворожі обстріли потерпали також Нікополь, Мирівська, Марганецька, Покровська сільська громади. Понівечені інфраструктурні об’єкти та авто.

На Дніпропетровщині внаслідок ударів росіян пошкоджені будинок культури та гімназія. Ворог бив по Нікопольському району. Застосував дрони-камікадзе та важку артилерію.