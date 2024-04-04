У Курську масштабна пожежа через атаку безпілотників
У Курську масштабна пожежа через атаку безпілотників
Американський слід в українському роззброєнні
Американський слід в українському роззброєнні
Ворог намагався прорвати оборону на трьох напрямках, − Генштаб
Ворог намагався прорвати оборону на трьох напрямках, − Генштаб
Ворог наступає. Тому ми маємо воювати як держава, а не як угруповання волонтерів
Ворог наступає. Тому ми маємо воювати як держава, а не як угруповання волонтерів
Харків атакували "шахеди", є загиблі та поранені (оновлено)
Харків атакували "шахеди", є загиблі та поранені (оновлено)
У Херсоні затримали двох водіїв маршруток і двох диспетчерів, які здавали позиції ЗСУ
У Херсоні затримали двох водіїв маршруток і двох диспетчерів, які здавали позиції ЗСУ
Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій
Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій
На Тайвані стався потужний землетрус. Чотири людини загинули, майже 60 поранено (оновлено)
На Тайвані стався потужний землетрус. Чотири людини загинули, майже 60 поранено (оновлено)
Зеленський підписав закон, що зменшує мобілізаційний вік з 27 до 25 років
Зеленський підписав закон, що зменшує мобілізаційний вік з 27 до 25 років
ГоловнаСуспільствоВійна

На Нікопольщині через удари РФ майже 5 тис абонентів залишилися без газу

Під російську атаку потрапив газопровід, водопровідна мережа, лінії електропередач, АЗС та ліцей.

На Нікопольщині через удари РФ майже 5 тис абонентів залишилися без газу
Фото ілюстративне
Фото: Телеграм-канал Миколи Лукашука

Через ворожі удари по Нікопольщині Дніпропетровської області майже 5 тисяч абонентів залишилися без газу. Такж отримали ушкодження водопровідна мережа, лінії електропередач, АЗС та ліцей. Люди не постраждали. 

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. 

"Удари по Нікопольщині тривали від ранку. Як і щодень, гатили з артилерії та цілили дронами-камікадзе", – зазначив Лисак.

У Червоногригорівській громаді побиті АЗС та ліцей. А ще – комунікації. Зайнявся газопровід високого тиску. Пошкоджена водопровідна мережа, кілька ліній електропередач. 

"В результаті майже 5 тис абонентів залишилися без газу, 3 тис – без води. І понад 12 тис – без світла, втім, всіх вже заживили. Частково повернули й решту централізованих послуг. Ремонтні бригади працюють", – заявив начальник ОВА.

Він додав, що через ворожі обстріли потерпали також Нікополь, Мирівська, Марганецька, Покровська сільська громади. Понівечені інфраструктурні об’єкти та авто.

На Дніпропетровщині внаслідок ударів росіян пошкоджені будинок культури та гімназія. Ворог бив по Нікопольському району. Застосував дрони-камікадзе та важку артилерію.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies