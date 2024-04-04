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​На Дніпропетровщині внаслідок ударів росіян пошкоджені будинок культури та гімназія

Ввечері та вночі ворог бив по Нікопольському району. Застосував дрони-камікадзе та важку артилерію.

​На Дніпропетровщині внаслідок ударів росіян пошкоджені будинок культури та гімназія
Нікопольщина, наслідки обстрілів
Фото: Дніпропетровська ОВА

Увечері та вночі російські війська обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомив у Telegram голова ОВА Сергій Лисак.

"Ввечері та вночі ворог бив по Нікопольському району. Застосував дрони-камікадзе й важку артилерію. Загалом було півдесятка атак", – написав він.

Ворог поцілив по Нікополю, Марганецькій і Червоногригорівській громадах. Пошкоджені будинок культури, гімназія та приватна оселя.

На щастя, минулося без загиблих та постраждалих.

Учора впродовж дня російські окупанти тричі обстрілювали Нікопольський район із артилерії. І ще вісім разів ворог вдарив по району дронами-камікадзе.

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