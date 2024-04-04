Уночі росіяни випустили по Харкову та області щонайменше 15 "шахедів", – ОВА

Сьогодні вночі російські війська багаторазово завдавали ударів "шахедами" по території Харківської області. За даними Обласної військової адміністрації, ворог випустив щонайменше 15 безпілотників, частину із них збили сили протиповітряної оборони.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

У місті Харків під прицілом був Новобаварський район, там пошкоджений багатоквартирний житловий будинок. Окупанти завдали повторного удару, внаслідок якого загинули три працівника ДСНС, які прибули на виклик. Постраждали ще шестеро цивільних.

Внаслідок потрапляння ворожого дрона у інший 14-поверховий будинок частково зруйновано балкони верхніх поверхів, пошкоджено скління та конструктивні елементи. Загинула 69-річна жінка.

Всього внаслідок ударів росіян загинули чотири людини, медичну допомогу надали 12 постраждалим.

О 02:49 окупанти завдали ударів по Салтівському району. Без постраждалих.

Юлизько 02:08 окупанти завдали ударів по м. Лозова, пошкоджена цивільна інфраструктура, горіли п'ять автівок. Постраждалих немає. Після 5 години вдарили повторно. На щастя, також без постраждалих.

О 03:05 окупанти вдарили по Чугуївському району. Також без постраждалих.

Наразі на місцях працюють правоохоронці та фіксують всі злочини терористів.

За даними Генштабу, вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 20 БпЛА типу “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони 11 ударних БпЛА було знищено.