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Партизани виявили склади окупаційних військ у Джанкої

Це місце використовується окупантами як перевалочна база.

Партизани виявили склади окупаційних військ у Джанкої
Партизани виявили склади окупаційних військ у Джанкої
Фото: Атеш

Кримські партизани виявили у Джанкої в тимчасово окупованому Криму складські приміщення, які Міноборони РФ використовує для зберігання продуктів, військової форми та наметів.

Про це повідомив партизанський рух “Атеш”.

Зазначається, що це місце використовується як перевалочна база.

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“Російська армія вкотре нехтує простими правилами та продовжує збирати військову техніку в одному місці. Як завжди, це відбувається поблизу громадянської інфраструктури, щоб надалі звинуватити СОУ в ударах по ній”, - зазначили партизани.

В русі “Атеш” нагадали, що вся інформація оперативно передається Силам оборони України, щоб вони враховували її під час планування заходів на території Криму.

Координати складу: 45.703063, 34.379040

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