Партизани виявили склади окупаційних військ у Джанкої

Це місце використовується окупантами як перевалочна база.

Кримські партизани виявили у Джанкої в тимчасово окупованому Криму складські приміщення, які Міноборони РФ використовує для зберігання продуктів, військової форми та наметів.

Про це повідомив партизанський рух “Атеш”.

Зазначається, що це місце використовується як перевалочна база.

“Російська армія вкотре нехтує простими правилами та продовжує збирати військову техніку в одному місці. Як завжди, це відбувається поблизу громадянської інфраструктури, щоб надалі звинуватити СОУ в ударах по ній”, - зазначили партизани.

В русі “Атеш” нагадали, що вся інформація оперативно передається Силам оборони України, щоб вони враховували її під час планування заходів на території Криму.

Координати складу: 45.703063, 34.379040