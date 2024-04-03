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Євлаш: Росія продовжує накопичувати ракети різних типів для атак на інфраструктуру України

РФ не може витратити весь стратегічний запас ракет.

Євлаш: Росія продовжує накопичувати ракети різних типів для атак на інфраструктуру України
Запуск ракети
Фото: rayon.in.ua

Під час однієї масованої атаки по Україні Росія може витратити до 100 повітряних цілей різного типу, заявив в ефірі телемарафону речник командування Повітряних сил Ілля Євлаш, пише Укрінформ.

Євлаш запевнив, що Повітряні сили готові до масованих атак ворога.

"Ворог не може витрачати повністю всі ракети, оскільки він залишає свій стратегічний запас для надзвичайних випадків. Ми очікуємо і готові до масованих атак. Ворог, як показують останні тенденції, може використовувати приблизно до 100 повітряних цілей різного типу, які рухають з різною швидкістю, на різній висоті, які собою являють як крилаті, так і балістичні ракети, керовані авіаційні ракети та шахеди, які противник останнім часом впускав масованими групами і протягом ночі вони могли кружляти Україною, досягаючи або не досягаючи певних цілей", – каже речник.

За словами Євлаша, РФ продовжує накопичувати ракети різних типів, щоб в подальшому поновити масовані атаки на критичну і стратегічну інфраструктуру України.

"Проте ми також проводимо вивчення тактики їх застосування, як їх БПЛа, так і ракет, які вони використовують зі своїх МІГів , Су, Ту, і вже вживаємо всіх необхідних заходів для того, аби маневрувати нашими засобами та силами, які є в наявності та завдавати ефективного ураження всім повітряним цілям", – додав Євлаш.

  • Раніше у Defense Express заявляли, що Росія могла накопичити від 245 до 285 крилатих ракет "Калібр".
  • 31 березня в ефірі телемарафону очільник ГУР Кирило Буданов заявив, що російський флот накопичував крилаті ракети "Калібр" для нових ударів по Україні.
  • Росія впродовж тижня активізувала ракетні атаки по енергосистемі України. Наразі ворог використовує балістичні ракети, Х-101, Х-59 та "Кинджали".
  • 29 грудня 2023 росіяни запустили проти України 158 повітряних засобів. 
  • 22 березня 2024 ворог застосував 151 повітряний засіб. 
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