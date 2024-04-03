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В Україні хочуть створити інститут військового омбудсмена

Міноборони назвало основні порушення, які буде перевіряти Центральне управління захисту прав військовослужбовців.

В Україні хочуть створити інститут військового омбудсмена
Нарада у Міноборони України
Фото: Міноборони України

В Україні запроваджують нову інституцію – фактично військового омбудсмена.

Про це повідомило Міністерство оборони.

З цього приводу відбулася нарада з питань захисту прав військовослужбовців під головуванням міністра оборони Рустема Умєрова та за участі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця.

За даними міністерства, створили Центральне управління захисту прав військовослужбовців, яке безпосередньо підпорядковується міністру оборони та відповідатиме за розгляд звернень та скарг військовослужбовців, надання первинної правничої допомоги, проведення перевірок та розслідування порушень прав військовослужбовців та членів їхніх сімей.

"Реалізація цієї ініціативи передбачає комплексний підхід до захисту прав воїнів та членів їхніх сімей, включаючи реагування на конкретні скарги, аналіз конкретних ситуацій, виїзд на місця порушень, проведення перевірок та подальші заходи з відновлення прав", – розповів Умєров.

Під час установчого засідання презентували підхід, напрацьований для забезпечення правового захисту військових з урахуванням специфіки їхньої діяльності.

Міноборони назвало основні порушення, які буде перевіряти Центральне управління захисту прав військовослужбовців: 

  • забезпечення військовослужбовців;
  • право на відпустку;
  • недопущення зловживання правами командирів;
  • ненадання/недостатнє надання медичної допомоги;
  • соціальні гарантії;
  • порушення гендерної рівності.

Під час роботи над документом врахували досвід країн, де інститут військового омбудсмена вже довів свою ефективність: Швеції, Норвегії, Австрії, Німеччини, Канади, Ірландії, Чехії та Бельгії. У Швеції, наприклад, інститут військового омбудсмена успішно функціонує понад 110 років.

"Ми маємо гарячу лінію, маємо інструменти моніторингу соцмереж, де військові пишуть про порушення своїх прав. Тепер маємо сили і засоби швидкого реагування на такі сигнали. Якщо проведена за моїм наказом перевірка встановить склад злочину щодо порушення прав військовослужбовців, відповідне звернення буде негайно спрямовуватись до правоохоронців", – розповів Умєров.

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