Російські окупанти ходять пішки через брак автомобілів

Ворог втрачає не лише у живій силі, а й має проблеми з логістикою.

В окупантів виникли проблеми з логістикою. Через брак автомобілів російські військові змушені ходити пішки, пишуть у національному спротиві.

"Вичерпується не тільки особовий склад російської армії, котрий ліквідовують Сили Оборони, але й технічне забезпечення окупаційних військ", — ідеться у повідомленні.

За інформацією підпілля на східному напрямку, армія противника зазнає величезних логістичних незручностей. Особовий склад ворога вимушений ходити пішки навіть на позиції, "чи, до прикладу, для того щоб відправити в опрацювання рапорт на відпустку".

Однак, рапорти на відпустку у командування ворога не приймають через критичний дефіцит живої сили противника.