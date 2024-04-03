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Російські окупанти ходять пішки через брак автомобілів

Ворог втрачає не лише у живій силі, а й має проблеми з логістикою.

Російські окупанти ходять пішки через брак автомобілів
Фото: EPA/UPG

В окупантів виникли проблеми з логістикою. Через брак автомобілів російські військові змушені ходити пішки, пишуть у національному спротиві.

"Вичерпується не тільки особовий склад російської армії, котрий ліквідовують Сили Оборони, але й технічне забезпечення окупаційних військ",  — ідеться у повідомленні. 

За інформацією підпілля на східному напрямку, армія противника зазнає величезних логістичних незручностей. Особовий склад ворога вимушений ходити пішки навіть на позиції, "чи, до прикладу, для того щоб відправити в опрацювання рапорт на відпустку".

Однак, рапорти на відпустку у командування ворога не приймають через критичний дефіцит живої сили противника.

  • Зеленський заявив, що Росія на 1 червня готує додаткову мобілізацію 300 тисяч своїх військовослужбовців.
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