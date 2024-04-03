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Австрія виділяє 2 мільйони євро на гуманітарні проєкти в Україні

Рада міністрів виділила 21,5 мільйона євро на фінансування австрійських гуманітарних організацій у гарячих точках.

Австрія виділяє 2 мільйони євро на гуманітарні проєкти в Україні

Рада міністрів Австрії виділяє 21,5 мільйона євро на фінансування роботи австрійських гуманітарних організацій у кризових регіонах, зокрема 2 мільйони євро – на гуманітарні проєкти в Україні.

Про це ідеться на сайті МЗС Австрії, пише Укрінформ.

"Сьогодні Рада міністрів схвалила виділення 21,5 мільйона євро із Фонду закордонних катастроф МЗС. Кошти підуть австрійським гуманітарним організаціям, які допомагають у їхній важливій роботі на місцях у гарячих точках",  — ідеться у повідомленні.

Зокрема, Австрія виділяє 9,5 млн євро  на проєкти в країнах Африки на південь від Сахари (Ефіопія, Буркіна-Фасо, Мозамбік, Уганда), 8 млн євро на проєкти на Близькому Сході (Йорданія, Ліван та Сирія), 2 млн євро на проєкти в Афганістані та сусідніх країнах і 2 млн євро на проєкти в Україні.

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